Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Плановые медицинские операции с 2026 года сахалинцам и курильчанам должны проводиться в регионе, заявил губернатор Валерий Лимаренко в ходе ежегодной прямой линии с жителями области 4 декабря.

"В следующем году выходим на задачу: все плановые операции должны выполняться на Сахалине, без отправки людей на материк. Потребность оценили примерно в 3 тысячи операций в год – будем закрывать ее своими силами", - рассказал глава региона в прямом эфире.

По словам губернатора, такая цель может быть достигнута за счет дальнейшего развития высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе открытием двух новых операционных в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска, которые сдадут в конце этого года.

Глава региона отметил, что в Сахалинской области наблюдается некоторый дефицит медицинских кадров, но за последние годы его острота заметно снизилась.