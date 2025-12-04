https://ria.ru/20251204/lechenie-2059710874.html
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение - РИА Новости, 04.12.2025
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение
04.12.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Плановые медицинские операции с 2026 года сахалинцам и курильчанам должны проводиться в регионе, заявил губернатор Валерий Лимаренко в ходе ежегодной прямой линии с жителями области 4 декабря.
"В следующем году выходим на задачу: все плановые операции должны выполняться на Сахалине, без отправки людей на материк. Потребность оценили примерно в 3 тысячи операций в год – будем закрывать ее своими силами", - рассказал глава региона в прямом эфире.
По словам губернатора, такая цель может быть достигнута за счет дальнейшего развития высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе открытием двух новых операционных в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска, которые сдадут в конце этого года.
Глава региона отметил, что в Сахалинской области наблюдается некоторый дефицит медицинских кадров, но за последние годы его острота заметно снизилась.
"Продолжаем формировать резерв на будущее: 400 человек обучаются по целевым договорам для работы на Сахалине и Курилах. В Южно-Сахалинске работает филиал Тихоокеанского медицинского университета, где уже учатся 28 первокурсников. Это наша долгосрочная база, чтобы регион был обеспечен собственными медиками", - подчеркнул Лимаренко.