Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение - РИА Новости, 04.12.2025
10:34 04.12.2025
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение - РИА Новости, 04.12.2025
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение
Плановые медицинские операции с 2026 года сахалинцам и курильчанам должны проводиться в регионе, заявил губернатор Валерий Лимаренко в ходе ежегодной прямой... РИА Новости, 04.12.2025
валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалин, сахалинская область
Валерий Лимаренко, Южно-Сахалинск, Сахалин, Сахалинская область
Жителям Сахалина и Курил окажут плановое оперативное лечение

Лимаренко: жителям Сахалина и Курил окажут плановые операции в 2026 году

© РИА Новости / Нина ЗотинаВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Плановые медицинские операции с 2026 года сахалинцам и курильчанам должны проводиться в регионе, заявил губернатор Валерий Лимаренко в ходе ежегодной прямой линии с жителями области 4 декабря.
"В следующем году выходим на задачу: все плановые операции должны выполняться на Сахалине, без отправки людей на материк. Потребность оценили примерно в 3 тысячи операций в год – будем закрывать ее своими силами", - рассказал глава региона в прямом эфире.
По словам губернатора, такая цель может быть достигнута за счет дальнейшего развития высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе открытием двух новых операционных в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска, которые сдадут в конце этого года.
Глава региона отметил, что в Сахалинской области наблюдается некоторый дефицит медицинских кадров, но за последние годы его острота заметно снизилась.
"Продолжаем формировать резерв на будущее: 400 человек обучаются по целевым договорам для работы на Сахалине и Курилах. В Южно-Сахалинске работает филиал Тихоокеанского медицинского университета, где уже учатся 28 первокурсников. Это наша долгосрочная база, чтобы регион был обеспечен собственными медиками", - подчеркнул Лимаренко.
Валерий ЛимаренкоЮжно-СахалинскСахалинСахалинская область
 
 
