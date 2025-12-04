Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря
13:08 04.12.2025 (обновлено: 13:09 04.12.2025)
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря поучаствует в посольском круглом столе о перспективах украинского урегулирования, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Одиннадцатого декабря Дипломатическая академия МИД России проведет десятый посольский круглый стол, на который приглашены более 100 аккредитованных в Москве послов и представителей международных организаций... Заявленная тема - "Украинский кризис: дипломатия и перспективы урегулирования". Дискуссию традиционно откроет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
В ходе выступления Лавров расскажет о усилиях России по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и поделится оценками ситуации на Украине, отметила Захарова.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Лавров выступит в Совфеде 10 декабря
В миреРоссияМоскваУкраинаСергей ЛавровМария Захарова
 
 
