Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря - РИА Новости, 04.12.2025
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря поучаствует в посольском круглом столе о перспективах украинского урегулирования, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:08:00+03:00
2025-12-04T13:08:00+03:00
2025-12-04T13:09:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
сергей лавров
мария захарова
россия
москва
украина
в мире, россия, москва, украина, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря
МИД РФ: Лавров примет участие в посольском круглом столе по Украине 11 декабря