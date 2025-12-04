Лавров выступит в Совфеде 10 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря выступит на "правительственном часе" в Совете Федерации РФ, в рамках мероприятия планируется рассмотреть актуальные вопросы внешней политики России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Десятого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Совета Федерации. Тема заявлена следующая: "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации". Будет интерактивный диалог с представителями законодательной власти нашей страны. Регулярные встречи министра иностранных дел России с парламентариями способствуют развитию взаимодействия между исполнительными и законодательными ветвями власти в ключевых направлениях внешнеполитического курса страны и позволяют эффективно координировать работу по укреплению роли и места в современных международных отношениях", - сказала Захарова в ходе брифинга.