Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо

В первый день на татами выйдут мужчины в весовых категориях до 60 и 66 килограммов, а также женщины – до 48 и 52 килограммов. Эстафету 6 декабря примут дзюдоисты в категориях до 73 и 81 килограммов у спортсменов, а также до 57 и 63 килограммов – у спортсменок. Завершится турнир 7 декабря поединками атлетов в весах до 90, 100 и свыше 100 килограммов, а у женщин – до 70, 78 и свыше 78 килограммов.