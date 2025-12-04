https://ria.ru/20251204/kubok-2059739576.html
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо - РИА Новости, 04.12.2025
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо
Двадцать спортсменов Подмосковья выступят на Кубке России по дзюдо в Череповце, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:27:00+03:00
2025-12-04T12:27:00+03:00
2025-12-04T12:27:00+03:00
новости подмосковья
спорт
московская область (подмосковье)
вологодская область
череповец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aaf22c7af0843b01222a2e128011059.jpg
https://ria.ru/20251203/veterinar-2059602881.html
московская область (подмосковье)
вологодская область
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bec52b41ffaa905b8a37c300991ee22c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, московская область (подмосковье), вологодская область, череповец
Новости Подмосковья, Спорт, Московская область (Подмосковье), Вологодская область, Череповец
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо
Московскую область на Кубке России представят 20 атлетов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Двадцать спортсменов Подмосковья выступят на Кубке России по дзюдо в Череповце, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Состав сборной Подмосковья для участия в общероссийском турнире, который пройдет в Вологодской области с 5 по 7 декабря, сформирован из 15 мужчин и пяти женщин.
В первый день на татами выйдут мужчины в весовых категориях до 60 и 66 килограммов, а также женщины – до 48 и 52 килограммов. Эстафету 6 декабря примут дзюдоисты в категориях до 73 и 81 килограммов у спортсменов, а также до 57 и 63 килограммов – у спортсменок. Завершится турнир 7 декабря поединками атлетов в весах до 90, 100 и свыше 100 килограммов, а у женщин – до 70, 78 и свыше 78 килограммов.