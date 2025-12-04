Рейтинг@Mail.ru
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо
12:27 04.12.2025
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо - РИА Новости, 04.12.2025
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо
Двадцать спортсменов Подмосковья выступят на Кубке России по дзюдо в Череповце, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:27:00+03:00
2025-12-04T12:27:00+03:00
Двадцать спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по дзюдо

Город Череповец. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Двадцать спортсменов Подмосковья выступят на Кубке России по дзюдо в Череповце, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Состав сборной Подмосковья для участия в общероссийском турнире, который пройдет в Вологодской области с 5 по 7 декабря, сформирован из 15 мужчин и пяти женщин.
В первый день на татами выйдут мужчины в весовых категориях до 60 и 66 килограммов, а также женщины – до 48 и 52 килограммов. Эстафету 6 декабря примут дзюдоисты в категориях до 73 и 81 килограммов у спортсменов, а также до 57 и 63 килограммов – у спортсменок. Завершится турнир 7 декабря поединками атлетов в весах до 90, 100 и свыше 100 килограммов, а у женщин – до 70, 78 и свыше 78 килограммов.
