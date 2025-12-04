Рейтинг@Mail.ru
В "Укрэнерго" решили создать комитет по предотвращению коррупции - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/korruptsiya-2059916858.html
В "Укрэнерго" решили создать комитет по предотвращению коррупции
В "Укрэнерго" решили создать комитет по предотвращению коррупции - РИА Новости, 04.12.2025
В "Укрэнерго" решили создать комитет по предотвращению коррупции
Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T22:42:00+03:00
2025-12-04T22:42:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
укрэнерго
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059914842.html
https://ria.ru/20251204/nato-2059905677.html
https://ria.ru/20251204/mvf-2059911160.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), укрэнерго, энергоатом
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Укрэнерго, Энергоатом
В "Укрэнерго" решили создать комитет по предотвращению коррупции

Наблюдательный совет Укрэнерго решил создать комитет по предотвращению коррупции

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе компании.
По информации "Укрэнерго", в четверг состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета компании. На нем рассмотрели внедрение антикоррупционной программы.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках
Вчера, 22:23
"Наблюдательный совет решил создать комитет наблюдательного совета по этике и предотвращению коррупции, цель которого - усилить независимый надзор за вопросами, связанными с честностью. Утвердить антикоррупционный план, который содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчетности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что руководству предприятия поручено внедрить механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлеченных в процессы закупок и тендеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД
Вчера, 21:08
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования
Вчера, 21:49
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкрэнергоЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала