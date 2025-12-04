В "Укрэнерго" решили создать комитет по предотвращению коррупции

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе компании.

По информации " Укрэнерго ", в четверг состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета компании. На нем рассмотрели внедрение антикоррупционной программы.

"Наблюдательный совет решил создать комитет наблюдательного совета по этике и предотвращению коррупции, цель которого - усилить независимый надзор за вопросами, связанными с честностью. Утвердить антикоррупционный план, который содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчетности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

В компании отметили, что руководству предприятия поручено внедрить механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлеченных в процессы закупок и тендеров.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.