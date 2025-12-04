Рейтинг@Mail.ru
Королев провел встречу с общественниками Ржевского округа Тверской области
Тверская область
 
15:45 04.12.2025
Королев провел встречу с общественниками Ржевского округа Тверской области
Королев провел встречу с общественниками Ржевского округа Тверской области
ржев, виталий королев
Тверская область, Ржев, Виталий Королев
Королев провел встречу с общественниками Ржевского округа Тверской области

Виталий Королев встретился с общественниками Ржевского округа Тверской области

© Фото предоставлено пресс-службой Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обсудил актуальные для жителей Ржевского округа вопросы с ветеранским активом, представителями общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.
Беседа прошла на площадке Музея истории архитектуры Ржева. Перед мероприятием врио главы региона у Обелиска героям Великой Отечественной войны почтил память воинов-освободителей.
На мемориальном комплексе в городе воинской доблести Зубцове Тверской области зажжен Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе в тверском Зубцове
3 декабря, 18:35
"Город произвел хорошее впечатление. Заметил, что руководство территории и те, кто занимается его развитием, делают это с душой. Спасибо ветеранской организации Ржева, которая ведет работу по сохранению наших традиционных ценностей, патриотическому воспитанию. Это очень важно", – приводит пресс-служба правительства слова Королева.
Врио губернатора отметил, что в округе серьезное внимание уделяется семьям военнослужащих. И подчеркнул, что регион в целом обеспечивает комплексный пакет мер для бойцов, ветеранов и их родных.
"Я впервые в Ржеве, и для меня это событие, которое дополняет картину памяти о Великой Отечественной войне. У меня воевал дедушка, который неоднократно был ранен в боях. Это война, которая коснулась нас всех. В год 80-летия Победы мы вспоминаем подвиг наших бойцов и не забываем подвиг тех, кто сейчас находится на СВО. Большое спасибо за поддержку – от Ржева были отправлены большие объемы помощи, необходимой на передовой. Это ваш вклад в нашу большую, общую работу", – обратился к участникам встречи Королев.
Врио главы региона сделал особый акцент на значимости мнения общественности и жителей, их видения дальнейшего развития территории.
На встрече поднимались вопросы развития инфраструктуры округа. В частности, необходимости ремонта автомобильной дороги Зеленькино – Образцово – Дешевки. Она ведет к одному из самых больших воинских захоронений Верхневолжья в деревне Полунино. По дороге проходят школьные и пассажирские маршруты, а в деревне Образцово расположена площадка для строительства домов для многодетных семей, где уже проживает 11 семей.
Королев дал поручение Минтрансу представить предложения по решению задачи.
Еще одной важной темой для жителей стало открытие в городе филиалов Тверского государственно университета и Тверского государственного технического университета.
Королев подчеркнул, что профессии, которые получают ржевские студенты, должны быть актуальны для округа. Дано поручение министерству образования Тверской области совместно с администрацией Ржевского округа проанализировать потребность территории в определенных профессиях, количественные показатели по выпускникам школ и набору на специализации, соответствующие учебные программы. Исходя из этого должны быть приняты необходимые решения.
"Наша задача не просто выучить, а создать условия для того, чтобы закрепить здесь молодых людей, которые оканчивают школу", – сказал Королев.
Стены и башня Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области
3 декабря, 13:56
 
Тверская областьРжевВиталий Королев
 
 
