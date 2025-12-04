https://ria.ru/20251204/kontsert-2059657634.html
Концерты Shaman в Белгороде отменили
Концерты Shaman в Белгороде отменили - РИА Новости, 04.12.2025
Концерты Shaman в Белгороде отменили
Дворец культуры "Энергомаш" в Белгороде, где 3 и 4 декабря должны были пройти концерты Ярослава Дронова (Shaman), закрыты на три дня по техническим причинам,... РИА Новости, 04.12.2025
Концерты Shaman в Белгороде отменили
Концерты Shaman в Белгороде отменили по техническим причинам