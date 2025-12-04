Концерты Shaman в Белгороде отменили

Рейтинг@Mail.ru
00:34 04.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певец Shaman (Ярослав Дронов)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Дворец культуры "Энергомаш" в Белгороде, где 3 и 4 декабря должны были пройти концерты Ярослава Дронова (Shaman), закрыты на три дня по техническим причинам, все мероприятия отменены, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Согласно Яндекс.Афише, 3 и 4 декабря в 19.00 (мск) в ДК "Энергомаш" в Белгороде должны были состоятся концерты Ярослава Дронова (Shaman) с новой сольной программой "Победа!".
"Друзья, хочу вас проинформировать, что в ближайшие 3 дня ДК "Энергомаш" в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно", - написал Демидов в Telegram-канале.
Shaman встретился с губернатором Белгородской области
Shaman и Мизулина встретились с губернатором Белгородской области
Шоубиз Белгород Валентин Демидов Энергомаш
 
 
