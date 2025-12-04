Награждены лауреаты конкурса "Московская реставрация — 2025"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2025" наградили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наградили лауреатов "Московской реставрации - 2025". Экспертное жюри определило 29 лауреатов. Среди них: египетский павильон усадьбы Останкино - подлинный деревянный дворец конца XVIII века, где во время реставрации были сохранены больше 700 квадратных метров художественных паркетов, искусственный мрамор, лепной декор, исторические печи со сфинксами и другие ценные элементы", - написал Собянин в Мессенджере MAX.

Мэр отметил, что также в числе лауреатов Церковь Вознесения в Коломенском - один из первых каменных шатровых храмов на Руси, настоящий шедевр архитектуры XVI века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО . Реставраторы привели в порядок шатёр, белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна, историческую лестницу со "стременами", музеефицировали Царское место и цоколь, отреставрировали интерьеры.

"Сказочный терем начала XX века на Тверской улице - Саввинское подворье, чей исторический облик возвращали больше 150 специалистов. Отдельное внимание они уделили реставрации расписной керамической плитки, выполненной по эскизам архитектора здания Ивана Кузнецова. В числе лауреатов также клуб фабрики "Свобода", дом-усадьба, в которой жил Лев Николаевич Толстой, пять павильонов ВДНХ и другие", - добавил он.

Глава города подчеркнул, что по традиции один из проектов выбрали москвичи. Лучшим отреставрированным объектом культурного наследия в народной номинации стала Церковь Вознесения в усадьбе "Коломенское".