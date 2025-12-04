Рейтинг@Mail.ru
Награждены лауреаты конкурса "Московская реставрация — 2025"
16:08 04.12.2025 (обновлено: 17:09 04.12.2025)
Награждены лауреаты конкурса "Московская реставрация — 2025"
Награждены лауреаты конкурса "Московская реставрация — 2025"
Собянин: награждены лауреаты конкурса "Московская реставрация — 2025"

© Фото : пресс служба мэра и правительства МосквыЕгипетский павильон усадьбы Останкино
Египетский павильон усадьбы Останкино - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : пресс служба мэра и правительства Москвы
Египетский павильон усадьбы Останкино. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2025" наградили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Наградили лауреатов "Московской реставрации - 2025". Экспертное жюри определило 29 лауреатов. Среди них: египетский павильон усадьбы Останкино - подлинный деревянный дворец конца XVIII века, где во время реставрации были сохранены больше 700 квадратных метров художественных паркетов, искусственный мрамор, лепной декор, исторические печи со сфинксами и другие ценные элементы", - написал Собянин в Мессенджере MAX.
Мэр отметил, что также в числе лауреатов Церковь Вознесения в Коломенском - один из первых каменных шатровых храмов на Руси, настоящий шедевр архитектуры XVI века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставраторы привели в порядок шатёр, белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна, историческую лестницу со "стременами", музеефицировали Царское место и цоколь, отреставрировали интерьеры.
"Сказочный терем начала XX века на Тверской улице - Саввинское подворье, чей исторический облик возвращали больше 150 специалистов. Отдельное внимание они уделили реставрации расписной керамической плитки, выполненной по эскизам архитектора здания Ивана Кузнецова. В числе лауреатов также клуб фабрики "Свобода", дом-усадьба, в которой жил Лев Николаевич Толстой, пять павильонов ВДНХ и другие", - добавил он.
Глава города подчеркнул, что по традиции один из проектов выбрали москвичи. Лучшим отреставрированным объектом культурного наследия в народной номинации стала Церковь Вознесения в усадьбе "Коломенское".
"Наградили за лучшие проекты также и студентов профильных московских колледжей и вузов. В этом году конкурс "Московская реставрация" проходил в 15-й раз. Получено рекордное количество заявок: свыше 100 более чем по 40 памятникам архитектуры", - уточнил мэр.
МоскваСергей СобянинЮНЕСКОКапремонт в Москве
 
 
