Каленчук: Резиденты Сколково замещают зарубежные интерактивные технологии - РИА Новости, 04.12.2025
17:53 04.12.2025
Каленчук: Резиденты Сколково замещают зарубежные интерактивные технологии
Каленчук: Резиденты Сколково замещают зарубежные интерактивные технологии
Резиденты Сколково (Группа ВЭБ.РФ) создают яркие инновации в области креативных интерактивных технологий, которые с успехом замещают зарубежную продукцию
технологии
сколково
россия
москва
сергей собянин
сколково
сколково
россия
москва
Каленчук: Резиденты Сколково замещают зарубежные интерактивные технологии

Свыше 300 компаний-резидентов Сколково разрабатывают методы и технологии ИИ

Инновационный центр "Сколково" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Резиденты Сколково (Группа ВЭБ.РФ) создают яркие инновации в области креативных интерактивных технологий, которые с успехом замещают зарубежную продукцию, заявил директор по цифровым креативным индустриям Сколково, руководитель направления "Sk игры" Алексей Каленчук.
Молодой человек играет в компьютер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр
27 ноября, 11:14
27 ноября, 11:14
В своем выступлении в ходе Московского индустриального медиафорума, который проходит в технопарке Сколково 3-5 декабря, Каленчук напомнил, что на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Сколково Московский кластер видеоигр и анимации.
"Это очень востребованное направление, по объему внимания мало что сегодня может конкурировать с аудиовизуальным контентом, в том числе, интерактивным", - привели в пресс-службе Сколково комментарий Каленчука.
Он отметил, что инновационному центру сегодня очень интересна тематика создания аватаров. "Нам интересен стэк технологий, связанных с фотограмметрией, непосредственно с оцифровкой объектов в создании аватаров. Мы в Сколково активно поддерживаем российские решения в этой области", - сказал Каленчук. В качестве примера он привел одну из компаний-резидентов, которая предлагает производство контента с 3D-аватарами и создает фотореалистичные цифровые двойники живых актеров.
Целый ряд компаний фокусируются на технологиях, связанных с захватом движений и технологиях для виртуального производства медиаконтента. "Такие компании помогают замещать часть зарубежных решений, а также снижают стоимость зарубежных аналогов, которые существуют сейчас на рынке", - подчеркнул руководитель "Sk игры".
В свою очередь, зампредправления по маркетингу и корпоративным коммуникациям Сколково Андрей Шкеть напомнил, что в Сколково собрано более 700 компаний, где ИИ — ключевой компонент продукта, а свыше 300 компаний разрабатывают методы и технологии ИИ. Среди большого числа компаний, которые создают игровой и анимационный контент, есть и такие, которые напрямую взаимодействуют с индустрией и делают разработки под конкретные заказы.
"Креативный фактор выступает как мощнейший общероссийский тренд, за которым мы в Сколково не просто наблюдаем, а целенаправленно поддерживаем этот рост, содействуя созданию локальных хабов, где творчество соединяется с технологиями и бизнесом. С открытием Московского кластера видеоигр и анимации в Сколково появилось уникальное пространство с полным циклом разработки игрового и анимационного контента и поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки", - резюмировал Шкеть.
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности
28 ноября, 19:06
28 ноября, 19:06
 
Технологии Сколково Россия Москва Сергей Собянин
 
 
