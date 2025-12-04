Каленчук: Резиденты Сколково замещают зарубежные интерактивные технологии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Резиденты Сколково (Группа ВЭБ.РФ) создают яркие инновации в области креативных интерактивных технологий, которые с успехом замещают зарубежную продукцию, заявил директор по цифровым креативным индустриям Сколково, руководитель направления "Sk игры" Алексей Каленчук.

В своем выступлении в ходе Московского индустриального медиафорума, который проходит в технопарке Сколково 3-5 декабря, Каленчук напомнил, что на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Сколково Московский кластер видеоигр и анимации.

"Это очень востребованное направление, по объему внимания мало что сегодня может конкурировать с аудиовизуальным контентом, в том числе, интерактивным", - привели в пресс-службе Сколково комментарий Каленчука.

Он отметил, что инновационному центру сегодня очень интересна тематика создания аватаров. "Нам интересен стэк технологий, связанных с фотограмметрией, непосредственно с оцифровкой объектов в создании аватаров. Мы в Сколково активно поддерживаем российские решения в этой области", - сказал Каленчук. В качестве примера он привел одну из компаний-резидентов, которая предлагает производство контента с 3D-аватарами и создает фотореалистичные цифровые двойники живых актеров.

Целый ряд компаний фокусируются на технологиях, связанных с захватом движений и технологиях для виртуального производства медиаконтента. "Такие компании помогают замещать часть зарубежных решений, а также снижают стоимость зарубежных аналогов, которые существуют сейчас на рынке", - подчеркнул руководитель "Sk игры".

В свою очередь, зампредправления по маркетингу и корпоративным коммуникациям Сколково Андрей Шкеть напомнил, что в Сколково собрано более 700 компаний, где ИИ — ключевой компонент продукта, а свыше 300 компаний разрабатывают методы и технологии ИИ. Среди большого числа компаний, которые создают игровой и анимационный контент, есть и такие, которые напрямую взаимодействуют с индустрией и делают разработки под конкретные заказы.