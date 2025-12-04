Приказавший сбить Ил-76 командир ВСУ заочно получил пожизненный срок

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Приказавший сбить Ил-76 с украинскими пленными командир ВСУ Николай Дзяман заочно получил по совокупности преступлений пожизненный срок и штраф - более 4 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.
В феврале 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Дзямана по статье о теракте. О его заочном аресте СК РФ сообщил в июне 2024 года. Тогда сообщалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над территорией РФ, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения на Кубани, погибли 10 членов экипажа. В июле 2025 года СК РФ сообщил, что приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными отдал тоже Дзяман.
"Суд по совокупности преступлений назначил Дзяману окончательное наказание по приговорам 2-го Западного и Южного окружных военных судов в виде пожизненного лишения свободы с отбытием первых 9 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Дзямана в пользу Минобороны материальный ущерб в сумме более 4 миллиардов рублей, в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда более 14 миллионов рублей", - сообщили в суде, уточнив, что приговор вынесен заочно.
В суде РИА Новости рассказали, что командир 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток"ВСУ Дзяман признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человека).
Судом установлено, что 13 мая 2023 года военные 138-й зенитной ракетной бригады, исполняя противоправный приказ командира Дзямана, из ЗРК Patriot в районе населенного пункта Берёзовая Гать Черниговской области Украины осуществили прицельные пуски ракет по российским военным вертолетам и самолетам, каждый из которых выполнял боевое патрулирование и находился в воздушном пространстве Российской Федерации, на территории Брянской области. В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ, 9 членов экипажей воздушных судов погибли, рассказали в инстанции.
В результате указанных действий организованной группы причинен значительный имущественный ущерб министерству обороны Российской Федерации в размере стоимости уничтоженных воздушных судов на общую сумму более четырех миллиардов рублей, что повлекло иные тяжкие последствия, а также умышленное причинение смерти человеку – членам экипажей самолетов и вертолетов.
Дзяман объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
