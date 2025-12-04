Приказавший сбить Ил-76 командир ВСУ заочно получил пожизненный срок

"Суд по совокупности преступлений назначил Дзяману окончательное наказание по приговорам 2-го Западного и Южного окружных военных судов в виде пожизненного лишения свободы с отбытием первых 9 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Дзямана в пользу Минобороны материальный ущерб в сумме более 4 миллиардов рублей, в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда более 14 миллионов рублей", - сообщили в суде, уточнив, что приговор вынесен заочно.