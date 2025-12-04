Эксперт оценил принятие в Колумбии запрета на наемничество

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Олег Краев. Утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года имеет большое символическое и практическое значение, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения по данному законопроекту Марио Уруэнья Санчес.