Эксперт оценил принятие в Колумбии запрета на наемничество

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Олег Краев. Утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года имеет большое символическое и практическое значение, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения по данному законопроекту Марио Уруэнья Санчес.
Ранее законопроект был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против.
"Это важная веха с большим символическим и, пусть и более скромным, практическим значением", - заявил Уруэнья Санчес.
Собеседник агентства пояснил, что после завершения оставшихся процедур и вступления закона в силу потребуется принятие дополнительных нормативно правовых актов, предполагающих уголовное наказание для наемников, вербовщиков и спонсоров этой деятельности с указанием конкретных тюремных сроков. По его мнению, тогда участие Колумбии в конвенции приобретет подлинное практическое значение.
Впервые законопроект попал в программу заседания палаты представителей 21 октября, но с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось. При этом президент Колумбии Густаво Петро еще 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.