Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Молодые спортсмены порой выясняют отношения на словах, но в итоге вода показывает, кто круче на самом деле, сказал РИА Новости двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.

Колесникову 25 лет. В августе он впервые в карьере стал чемпионом мира, пловец в Сингапуре завоевал золотые медали на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м.