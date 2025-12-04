Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Молодые спортсмены порой выясняют отношения на словах, но в итоге вода показывает, кто круче на самом деле, сказал РИА Новости двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.
"Все стычки в плавании обрезаются на корню. Бывает, когда спортсмены подрастают, происходит резкий скачок результатов в один момент, и ребята начинают задирать нос. Но следующие соревнования ставят их на место. А взрослые спортсмены уже заняты своим делом. И у них нет желания с кем-то бодаться, на словах разбираться и так далее. Конечно, я заставал моменты, когда ребята ругались и решали, кто круче. Но потом вода показывает, кто круче на самом деле. Поэтому у нас более спокойный вид спорта в этом плане", - сказал Колесников.
Колесникову 25 лет. В августе он впервые в карьере стал чемпионом мира, пловец в Сингапуре завоевал золотые медали на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м.
