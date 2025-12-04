Рейтинг@Mail.ru
Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kolesnikov-2059729934.html
Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами
Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами
Молодые спортсмены порой выясняют отношения на словах, но в итоге вода показывает, кто круче на самом деле, сказал РИА Новости двукратный чемпион мира по... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T11:53:00+03:00
2025-12-04T11:53:00+03:00
спорт
климент колесников
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884215026_0:190:1759:1179_1920x0_80_0_0_d3c72256415a57d5325ddc8205e3b02a.jpg
/20251202/plavanie-2059233037.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884215026_20:0:1739:1289_1920x0_80_0_0_b6e56b3072dd27b488bb13b68b088e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, климент колесников, плавание
Спорт, Климент Колесников, Плавание
Колесников рассказал, как разрешаются конфликты между пловцами

Колесников: все стычки в плавании разрешаются в воде

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлимент Колесников
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Климент Колесников. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Молодые спортсмены порой выясняют отношения на словах, но в итоге вода показывает, кто круче на самом деле, сказал РИА Новости двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.
"Все стычки в плавании обрезаются на корню. Бывает, когда спортсмены подрастают, происходит резкий скачок результатов в один момент, и ребята начинают задирать нос. Но следующие соревнования ставят их на место. А взрослые спортсмены уже заняты своим делом. И у них нет желания с кем-то бодаться, на словах разбираться и так далее. Конечно, я заставал моменты, когда ребята ругались и решали, кто круче. Но потом вода показывает, кто круче на самом деле. Поэтому у нас более спокойный вид спорта в этом плане", - сказал Колесников.
Колесникову 25 лет. В августе он впервые в карьере стал чемпионом мира, пловец в Сингапуре завоевал золотые медали на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м.
Леон Маршан - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Колесников сравнил олимпийского чемпиона по плаванию с Овечкиным
2 декабря, 15:03
 
СпортКлимент КолесниковПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала