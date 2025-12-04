Страницы, способные убить любого: тайна самой опасной в мире книге

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. За всю историю было написано огромное количество книг, совершенно обычных и не обладавших никакими сверхспособностями. Однако, среди них встречались и по-настоящему уникальные экземпляры.

Один из них — книга "Тени от стен смерти", которая считается самой опасной в мире. Чем она заслужила дурную славу?

Что внутри книги?

Там нет страшных заклинаний, не описаны ритуалы черной магии. Нет формул для создания атомной бомбы или другого смертоносного оружия. Мало того, в книге практически нет ни единого печатного слова. Тем не менее, до нее нельзя даже дотрагиваться, не надев плотные резиновые перчатки.

© Фото : Pixabay / Carola68 Обои © Фото : Pixabay / Carola68 Обои

Ее страницы представляют собой лоскуты старинных обоев, имеющих зеленый фон или зеленый рисунок. Появилась эта необычная книга после череды трагических смертей, прокатившихся по территории Британии в конце позапрошлого века.

Самый известный произошел в 1862 году, когда в богатом доме лондонского района Лаймхаус умер ребенок. Спустя несколько недель в том же доме умер второй ребенок, а затем и третий.

Популярный "убийца"

Это уже не могло быть случайностью. В результате проведенного расследования выяснилось, что всему виной очень популярные в то время зеленые обои.

Для получения зеленого цвета производители добавляли в них лошадиную долю мышьяка . Получалось, что, сидя в комнате, ничего не подозревающие жильцы вдыхали полными легкими пары мышьяка. Процесс отравления летучим ядом проходил долго и мучительно. Конечно, люди знали, что мышьяк опасен при приеме внутрь, но в те времена другие его свойства были еще плохо изучены.

Мода на "обои-убийцы" была распространена не только в Англии. К концу XIX века около 65% обоев в США содержали мышьяк.

© Public domain Один из кусков обоев из книги "Тени от стен смерти" © Public domain Один из кусков обоев из книги "Тени от стен смерти"

Восемьдесят шесть смертельно опасных страниц

Опасность смертельного отравления заставила доктора Роберта Кедзи, хирурга времен Гражданской войны в США, в дальнейшем — профессора химии Мичиганского государственного сельскохозяйственного колледжа, создать книгу с образцами обоев, содержащих мышьяк.

Кедзи издал 100 экземпляров "Теней" и разослал их в публичные библиотеки с подробным письмом об опасности, которую несет в себе “сборник”. Сама книга представляет собой небольшой томик, короткое предисловие и примечание от Департамента здравоохранения, объясняющее назначение книги и содержащее рекомендацию библиотекарям ни в коем случае не давать ее детям.

На мрачном титульном листе воспроизведена цитата из библейской книги Левит: "И вот, если на стенах дома будут пятна зеленоватые или красноватые, то священник… должен очистить дом внутри и снаружи, и они должны высыпать пыль, которую соскребли, за городом, в нечистом месте".

Все остальные страницы — а их 86, полностью состоят из образцов обоев, купленных у обычных торговцев.

Оставшиеся экземпляры

Большая часть библиотек на всякий случай сразу же уничтожила смертельные издания. Сохранилось всего четыре экземпляра: два в университетах Мичигана, один в медицинской школе Гарвардского университета и один в Национальной медицинской библиотеке.

Экземпляр Мичиганского государственного университета хранится в отделе специальных коллекций библиотеки в коробке зеленого цвета. В целях безопасности каждая страница помещена в отдельный пластиковый конверт, чтобы исследователи и любопытные могли брать их без опаски. Запечатана она была только в 1998 году, до этого те, кто хотел посмотреть на книгу, должны были надевать специальные перчатки. Полистать ее можно было лишь в отведенное, очень ограниченное, время.

"Самые красивые вещи могут быть самыми опасными"

За полтора века, прошедшие с тех пор, как доктор Кедзи склеил образцы обоев, их цвета несколько потускнели, но оттенки и узоры по-прежнему завораживают своим зловещим очарованием.

В настоящее время Национальная медицинская библиотека оцифровала весь том и выложила его в свободный доступ в интернете. Но ее страницы, найденные в сети, по мнению эксперта, сильно проигрывают оригиналу.

Эндрю Ландина, сотрудник Информационного центра при Университете штата Мичиган, говорит , что ни одно цифровое изображение не сможет передать всю красоту: "Это стоит увидеть вживую. Свет красиво играет на обоях".

"Но, — добавляет он, — это как ядовитая лягушка-древолаз. Самые красивые вещи могут быть самыми опасными".