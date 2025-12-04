https://ria.ru/20251204/klimat-2059902294.html
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем
Для решения климатических проблем не нужно накладывать ограничения на товары других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
россия, владимир путин, общество, визит путина в индию
Россия, Владимир Путин, Общество, Визит Путина в Индию
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем
Путин: для решения проблем климата не надо ограничивать товары других стран