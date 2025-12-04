Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/klimat-2059902294.html
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем
Для решения климатических проблем не нужно накладывать ограничения на товары других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:56:00+03:00
2025-12-04T20:56:00+03:00
россия
владимир путин
общество
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_59e3fcc206c5f2dc737696f1500e0bdd.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059901842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_617:0:3197:1935_1920x0_80_0_0_438454abc135370e4f727b0a6f480e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, визит путина в индию
Россия, Владимир Путин, Общество, Визит Путина в Индию
Путин рассказал, что не надо делать для решения климатических проблем

Путин: для решения проблем климата не надо ограничивать товары других стран

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Для решения климатических проблем не нужно накладывать ограничения на товары других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если кто-то хочет заставить другие страны применять новейшие технологии (для решения проблемы изменения климата - ред.) - дайте им тогда деньги, проинвестируйте. Или не нужно накладывать ограничения на их товары", - сказал Путин в ходе беседы с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата
Вчера, 20:53
 
РоссияВладимир ПутинОбществоВизит Путина в Индию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала