Клебо заявил, что не намерен бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян
04.12.2025
Клебо заявил, что не намерен бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не планирует бойкотировать Олимпиаду 2026 года из-за допуска россиян. РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не планирует бойкотировать Олимпиаду 2026 года из-за допуска россиян.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Ранее шведская лыжница Линн Сван
заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.
"Это то, с чем мы просто должны смириться, так что тут нечего больше добавить. Нет, я не собираюсь бойкотировать Олимпиаду. Я выступлю на ней, если буду здоров и в форме", - приводит слова Клебо NRK.
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, четырехкратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей).