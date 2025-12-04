Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитники Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского "Локомотива" смогут проявить себя в зарубежных чемпионатах, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.