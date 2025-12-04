Рейтинг@Mail.ru
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей
Футбол
 
10:25 04.12.2025 (обновлено: 10:54 04.12.2025)
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей
Полузащитники Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского "Локомотива" смогут проявить себя в зарубежных чемпионатах, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
/20250918/batrakov-2042701872.html
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей

Аршавин заявил, что Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитники Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского "Локомотива" смогут проявить себя в зарубежных чемпионатах, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.
Ранее Кисляк был признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника по версии организации оценивается в 38-45 миллионов евро. На втором месте в списке расположился лидировавший ранее Батраков (37-43 млн).
«
"Я думаю, что Кисляков и Батраков смогут (проявить себя за границей). Вижу ли я проблему в том, что другие российские игроки себя не проявляют? Да нет, не вижу. У (Александра) Головина же это получается. Просто лучшим игрокам трудно уезжать (из России), потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы", - сказал Аршавин.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt
18 сентября, 14:20
 
Футбол Алексей Батраков Андрей Аршавин Матвей Кисляк ПФК ЦСКА Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Спорт
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
