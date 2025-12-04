Рейтинг@Mail.ru
С компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам
11:45 04.12.2025
С компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам
авто, автодор
Авто, Автодор
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению госкомпании "Российские автомобильные дороги" взыскал с компании "Филипп Киркоров Продакшн" 4 170 рублей за проезд по платным трассам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать… задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085… рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей", - говорится в судебном приказе.
Суд полностью удовлетворил заявление "Автодора" о выдаче судебного приказа.
В соответствии с законодательством судебный приказ выдается, в частности, по делам, в которых "требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает семьсот пятьдесят тысяч рублей".
Судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя. Он является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
По данным ЕГРЮЛ, единственным участником ООО "Филипп Киркоров Продакшн" с уставным капиталом 10 тысяч рублей является сам Киркоров. Основной вид деятельности этого юрлица - "деятельность в области исполнительских искусств".
