С компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам
С компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам - РИА Новости, 04.12.2025
С компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкомпании "Российские автомобильные дороги" взыскал с компании "Филипп Киркоров Продакшн" 4 170 рублей за проезд по платным трассам
Новости
С компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам
РИА Новости: с компании Киркорова взыскали деньги за проезд по платным трассам
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению госкомпании "Российские автомобильные дороги" взыскал с компании "Филипп Киркоров Продакшн" 4 170 рублей за проезд по платным трассам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать… задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085… рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей", - говорится в судебном приказе
.
Суд полностью удовлетворил заявление "Автодора
" о выдаче судебного приказа.
В соответствии с законодательством судебный приказ выдается, в частности, по делам, в которых "требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает семьсот пятьдесят тысяч рублей".
Судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя. Он является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
По данным ЕГРЮЛ, единственным участником ООО "Филипп Киркоров Продакшн" с уставным капиталом 10 тысяч рублей является сам Киркоров. Основной вид деятельности этого юрлица - "деятельность в области исполнительских искусств".