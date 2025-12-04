МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Киевский горсовет сообщил в четверг, что переименовал 10 улиц в столице Украины, в том числе улицы, названные в честь российского полководца Александра Суворова и живописца Исаака Левитана.
"В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором. Такие решения были приняты на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевского горсовета.
В частности, улицу Левитана переименовали в Лукрецкую, проспект маршала Рокоссовского в проспект Дмитрия Павлычко, часть улицы Лаврской – в честь гетмана Ивана Мазепы, улицу Суворова – в улицу Людмилы Фои, переулок Макаренко – в переулок Софии Окуневской.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
4 ноября, 03:04