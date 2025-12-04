Рейтинг@Mail.ru
В Киеве переименовали десять улиц, названных в честь российских деятелей - РИА Новости, 04.12.2025
17:57 04.12.2025
В Киеве переименовали десять улиц, названных в честь российских деятелей
В Киеве переименовали десять улиц, названных в честь российских деятелей - РИА Новости, 04.12.2025
В Киеве переименовали десять улиц, названных в честь российских деятелей
Киевский горсовет сообщил в четверг, что переименовал 10 улиц в столице Украины, в том числе улицы, названные в честь российского полководца Александра Суворова РИА Новости, 04.12.2025
в мире
украина
россия
киев
александр суворов (полководец)
исаак левитан
иван мазепа
в мире, украина, россия, киев, александр суворов (полководец), исаак левитан, иван мазепа
В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Суворов (полководец), Исаак Левитан, Иван Мазепа
В Киеве переименовали десять улиц, названных в честь российских деятелей

В Киеве переименовали названные в честь Суворова и Левитана улицы

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Киевский горсовет сообщил в четверг, что переименовал 10 улиц в столице Украины, в том числе улицы, названные в честь российского полководца Александра Суворова и живописца Исаака Левитана.
Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором. Такие решения были приняты на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевского горсовета.
В частности, улицу Левитана переименовали в Лукрецкую, проспект маршала Рокоссовского в проспект Дмитрия Павлычко, часть улицы Лаврской – в честь гетмана Ивана Мазепы, улицу Суворова – в улицу Людмилы Фои, переулок Макаренко – в переулок Софии Окуневской.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Киеве за год переименовали более 50 улиц
4 ноября, 03:04
 
В миреУкраинаРоссияКиевАлександр Суворов (полководец)Исаак ЛевитанИван Мазепа
 
 
