Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Киевский режим проигнорировал предупреждения Турции и совершил еще один террористический акт против российского судна в Черном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.