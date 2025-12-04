Рейтинг@Mail.ru
Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 04.12.2025 (обновлено: 13:14 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/kiev-2059750761.html
Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД
Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2025
Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД
Киевский режим проигнорировал предупреждения Турции и совершил еще один террористический акт против российского судна в Черном море, заявила официальный... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:06:00+03:00
2025-12-04T13:14:00+03:00
в мире
турция
черное море
киев
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
https://ria.ru/20251203/ataki-2059566073.html
https://ria.ru/20251204/mid-2059747522.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059373716.html
турция
черное море
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, киев, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Киев, Мария Захарова
Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД

МИД России: Киев проигнорировал предупреждение Турции об атаках в Черном море

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Киевский режим проигнорировал предупреждения Турции и совершил еще один террористический акт против российского судна в Черном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы уже комментировали совершенный Киевом террористический акт атаки против двух танкеров в Черном море у берегов Турции... Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам политики.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Источник: главы МИД Турции, Румынии и Болгарии обсудили атаки в Черном море
3 декабря, 17:02
В пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован во вторник в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое Управление мореходства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили ранее РИА Новости российские дипломатические источники.
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МИД: атака Киева на судно в Черном море преследует цель срыва переговоров
Вчера, 12:52
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
2 декабря, 22:53
 
В миреТурцияЧерное мореКиевМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала