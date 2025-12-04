Киев совершил еще один теракт в Черном море, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Киевский режим проигнорировал предупреждения Турции и совершил еще один террористический акт против российского судна в Черном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы уже комментировали совершенный Киевом террористический акт атаки против двух танкеров в Черном море у берегов Турции... Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам политики.
В пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован во вторник в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое Управление мореходства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили ранее РИА Новости российские дипломатические источники.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.