Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/khoroshilov-2059835243.html
ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году
ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году - РИА Новости, 04.12.2025
ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году
ФСБ России показала видео задержания в декабре 2023 года физика Артема Хорошилова, в четверг по приговору суда получившего 21 год за госизмену. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:08:00+03:00
2025-12-04T17:08:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский областной суд
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059832244_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54e6d0c4b7587cdced15552060ce940a.jpg
https://ria.ru/20251204/podmoskove-2059748314.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры ФСБ России по делу физика Хорошилова
Кадры ФСБ России по делу физика Ворошилова
2025-12-04T17:08
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059832244_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b131988f2c7320972b4fd46d18bbaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский областной суд, российская академия наук
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский областной суд, Российская академия наук
ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году

ФСБ показала задержание физика Хорошилова в декабре 2023 года

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в декабре 2023 года физика Артема Хорошилова, в четверг по приговору суда получившего 21 год за госизмену.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как Хорошилова 12 декабря 2023 года задерживают на заснеженной и обледеневшей дорожке во дворе.
Московский областной суд в четверг приговорил к 21 году лишения свободы экс-сотрудника Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии. Хорошилову также назначен штраф 700 тысяч рублей.
Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области, купив до этого горючее.
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках
Вчера, 12:56
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский областной судРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала