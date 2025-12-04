ФСБ показала задержание физика Хорошилова в 2023 году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в декабре 2023 года физика Артема Хорошилова, в четверг по приговору суда получившего 21 год за госизмену.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как Хорошилова 12 декабря 2023 года задерживают на заснеженной и обледеневшей дорожке во дворе.
Московский областной суд в четверг приговорил к 21 году лишения свободы экс-сотрудника Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии. Хорошилову также назначен штраф 700 тысяч рублей.
Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области, купив до этого горючее.