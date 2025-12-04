Овечкин устроил разнос в Америке! Александр не пощадил клуб своего друга

"Вашингтон" разгромил "Сан-Хосе" и одержал шестую победу подряд в чемпионате НХЛ. Александр Овечкин продлил результативную серию и отметился двумя голами.

Особенная встреча

Еще вчера хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" знатно зарубились с "Лос-Анджелес Кингз" и добыли очередную — пятую подряд и восьмую в последних девяти матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги — победу, а уже менее чем через сутки вышли на игру в Сан-Хосе против местных "Шаркс". Для подопечных Спенсера Карбери этот бэк-ту-бэк стал уже шестым полноценным всего лишь за треть текущего розыгрыша "регулярки", что является особенностью соревновательного календаря НХЛ, график которого был сжат лигой по причине февральской паузы на зимние Олимпийские игры. Чтобы получить хотя бы какую-нибудь порцию отдыха, "Кэпиталз" отказались от полноценной утренней тренировки.

"Вашингтон" и "Сан-Хосе" последний раз встречались друг с другом еще в марте в заключительном отрезке регулярного чемпионата прошлого сезона: "Кэпиталз" тогда добыли убедительную победу на арене "Эс-Эй-Пи-центр" на севере Калифорнии (5:1), а одну из шайб забросил Александр Овечкин, находившийся тогда на расстоянии вытянутой руки от звания лучшего снайпера в истории лиги. И если в прошлом сезоне "Шаркс" были в уже привычной для себя роли безнадежных аутсайдеров чемпионата, то в новом розыгрыше "акулы" гордо показывают зубы всей лиге.

После провала на старте "регулярки", когда "Сан-Хосе" проиграл в первых шести матчах подряд, команда Райана Варсофски вырвалась в ряды середняков и вступила в борьбу за место в плей-офф, где "Шаркс" не играли с 2019 года. Этот прорыв стал возможен благодаря мощному выступлению новому лицу франшизы Маклину Селебрини — первому номеру драфта НХЛ-2024. 19-летний канадский форвард проводит свой второй полноценный сезон в главной лиге мира и уже вовсю борется за самые ценные индивидуальные призы. Эксперты и авторы сайта НХЛ включают Селебрини в число одних из главных претендентов на "Харт Трофи" и "Арт Росс Трофи": после первых 27 матчей чемпионата юный нападающий с 40 очками (14 голов и 26 передач) идет вторым в списке лучших бомбардиров первенства и дышит в спину Натану Маккиннону (46 очков в 26 матчах).

© Getty Images / Eakin Howard Маклин Селебрини © Getty Images / Eakin Howard Маклин Селебрини

"Величайший против Будущего", — так охарактеризовали авторы сайта НХЛ сегодняшнюю встречу Александра Овечкина с Маклином Селебрини. Когда Селебрини только появился на свет, Овечкин уже заходил на свой второй сезон в лиге. Канадец признавался, что для него возможность сыграть против одного из лучших хоккеистов в истории является "безумием" и "честью", тогда как 40-летний россиянин на правах опытного игрока советовал юному форварду "работать усердно и быть умным". Кроме Селебрини вклад в сегодняшние успехи "Сан-Хосе" вносит его партнер по звену и четвертый номер драфта НХЛ-2023 Уилл Смит: 20-летний американец является вторым после Селебрини лучшим бомбардиром "Шаркс" и после 27 матчей имеет в своем активе 27 очков (12+15).

Но особенным сегодняшний матч "Вашингтона" с "Сан-Хосе" был не только по причине пересечения двух разных эпох, но и из-за встречи двух старых и близких друзей: Овечкина и Дмитрия Орлова. Оба россиянина бок о бок прошли самые громкие взлеты и падения, провели вместе 11 неполных сезонов в "Кэпиталз" и выиграли Кубок Стэнли, но в феврале 2023-го Орлов был вынужден покинуть столичный клуб, с которым не смог договориться о новом контракте.

© Фото : x.com/sanjosesharks Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру) © Фото : x.com/sanjosesharks Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)

После громкого обмена российский защитник успел поиграть за "Бостон Брюинз" и "Каролину Харрикейнз", а минувшим летом подписал двухлетний контракт на 13 миллионов долларов с "Сан-Хосе". И пусть голами за свою новую команду до сегодняшнего дня Орлов так и не отметился, но с 15-ю голевыми передачами он является одним из самых результативных игроков клуба. 34-летнему россиянину не впервой играть против "Вашингтона", но накануне нового очного матча против своей бывшей команды он признался, что для него эта игра будет столь же особенной, как и предыдущие.

« "Против них мне всегда непросто играть, но что есть, то есть. Это часть нашей жизни. Нужно постараться сосредоточиться. Да, я, вероятно, буду немного более мотивирован, чем обычно. Но хочется победить и провести хорошую игру. Играть против "Вашингтона" весело, но в то же время очень непросто. Я играл за эту организацию, знаю там многих ребят, кто до сих пор выступает за "Кэпиталз". Я все так же люблю их как товарищей. Иногда игры с ними кажутся тренировкой и чем-то вроде сборов. Но тут важно играть на полную мощность ради своих нынешних одноклубников, ради своей команды. Мои давние товарищи по "Кэпс" постоянно "достают" меня, когда я выхожу на лед против них и кричу что-то. Особенно Овечкин, да. Я провел в "Вашингтоне" много замечательных лет, много хороших воспоминаний связано с этим клубом. Я уважаю эту организацию, и она навсегда останется в моем сердце", — цитирует Орлова Sharks Hockey Digest.

Овечкин прибил сразу двух вратарей

Маклину Селебрини не потребовалось много времени, чтобы ощутить всю прелесть противостояния с Александром Овечкиным. Уже на первых минутах матча 40-летний россиянин в ходе многочисленных комбинаций в чужой зоне демонстративно прокатился мимо юного канада и, слегка подтолкнув его, отправился в зону перед пятаком.

В этом сезоне лидер "Кэпиталз" особенно охотно орудует клюшкой перед воротами соперника, но в "Сан-Хосе" этот момент по какой-то причине пропустили мимо своих глаз. В результате совершенно никто не помешал Овечкину оказаться первым на добивании после того, как голкипер "Шаркс" Ярослав Аскаров, отразив бросок Мэтта Роя, отбил шайбу перед собой и буквально выложил ее на крюк главному голеадору планеты.

Овечкин моментом воспользовался идеально и оформил 13-й гол в нынешнем сезоне. Он же стал 40-м за весь календарный 2025-й год в рамках чемпионатов НХЛ с учетом прошлого сезона и 910-м — в карьере в "регулярках" лиги. Благодаря этой шайбе Александр Михайлович продлил личную результативную серию до шести матчей. 40-летний россиянин продолжает наводить ужас на всю хоккейную Северную Америку.

Но кошмаром сегодняшний игровой день обернулся и для россиянина. Аскаров после гола Овечкина пропустил еще трижды. Всего "Кэпиталз" отправили в ворота "Шаркс" четыре шайбы в течение первых 17 минут матча и уложились всего лишь в 12 бросков в створ. Контрольным выстрелом для Аскарова стал гол Брендона Дюхейма, когда "Вашингтон" играл в меньшинстве. После этого Ярослав отправился на скамейку запасных и уступил место в воротах американцу Алексу Недельковичу.

Аскаров пропустил от Овечкина второй раз в своей карьере. Впервые это произошло еще 30 декабря 2023 года. Символично, что Аскаров и Неделькович являются 171-м и 172-м вратарем соответственно, кому в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Михайлович забивал хотя бы один раз за карьеру. И если Аскаров стал жертвой русского снайпера в конце 2023 года, то Неделькович пополнил этот список тремя днями позднее после Ярослава. Вдвойне символично, что и сегодня американский голкипер "Сан-Хосе" также был вынужден сдаться Овечкину вскоре после того, как не сдюжил Аскаров.

© Фото : x.com/nhlmedia Александр Овечкин © Фото : x.com/nhlmedia Александр Овечкин

В самом начале второго периода "Вашингтон" получил право на игру в большинстве, и после аккуратной передачи от Райана Леонарда Александр Михайлович все-таки подхватил шайбу в пределах левого круга вбрасывания и едва ли не впервые в сезоне отметился голом из своего "офиса" броском в касание. Лидер "Кэпиталз" второй раз в сезоне забил двум разным вратарям команды соперника в ходе одного матча (впервые это произошло в игре с "Монреаль Канадиенс", в которой россиянин оформил хет-трик), а за всю карьеру в чемпионатах НХЛ — 13-й раз. В этом необычном рейтинге Ови делит одну позицию с Уэйном Гретцки и уступает только Марио Лемье (21) и Бретту Халлу (16).

Благодаря этой шайбе капитан "Вашингтона" довел до 181 количество матчей в карьере в "регулярках" НХЛ, в которых он забросил по две шайбы и более, и приблизился по этому показателю к рекорду лиги — удерживает его, конечно же, Уэйн Гретцки, забросивший минимум по две шайбы в 189 матчах в чемпионатах НХЛ. Овечкин также набрал два очка за игру в третьем матче подряд: Александр Михайлович стал только третьим игроком в истории лиги, кому удалось оформить такую серию в возрасте 40 лет и старше. До Ови подобное достижение покорилось отметившему накануне 65-летие Игорю Ларионову (4 матча в сезоне-2000/01) и Рэю Уитни (3 матча в сезоне-2012/13).

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

После гола Овечкина "Вашингтон" забил еще дважды и довел счет до неприличного. 0:7 — такие цифры горели на табло арены в Сан-Хосе. У "Кэпиталз" особенно активным был Райан Леонард. 20-летний американский нападающий оформил по дублю — голевому и ассистентскому — и впервые в карьере набрал четыре очка в матче НХЛ.

После седьмой шайбы "столичные" наконец-то успокоились, чтобы оставить силы на следующий матч. Однако вместе с расслабленностью у команды Карбери появились и ошибки, которые привели к двум удалениям подряд. Одно из них завершилось пропущенной шайбой: Дмитрий Орлов мощно щелнул издали и отправил шайбу в сетку.

Было бы очень символично, если бы свой первый гол за "Сан-Хосе" российский защитник оформил именно в матче против "Вашингтона", однако снаряд после выстрела Орлова слегка задел Павола Регенду и влетел в сетку. Сам Регенда не только коснулся шайбы, но и завалился на Чарли Линдгрена, но судьи посчитали, что помехи вратарю не было, и повода для отмены гола нет: на голкипера "Кэпиталз" словацкий форвард "акул" упал уже после того, как шайба пересекла линию ворот.