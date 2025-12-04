Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Футбол
Футбол
 
15:22 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kdk-2059789438.html
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 30 тысяч рублей за скандирование оскорбительных... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T15:22:00+03:00
2025-12-04T15:22:00+03:00
футбол
спорт
динамо москва
зенит
спартак москва
артур григорьянц
никита симонян
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046641876_0:363:1081:971_1920x0_80_0_0_98b4e3e5912c92fe211ad71a9b53fd67.jpg
спорт, динамо москва, зенит, спартак москва, артур григорьянц, никита симонян, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Динамо Москва, Зенит, Спартак Москва, Артур Григорьянц, Никита Симонян, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков

"Спартак" оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков

Болельщики "Спартака"
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Соцсети ФК "Спартак"
Болельщики "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 30 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками в матче с "Локомотивом", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Ранее активные болельщики "Спартака" и "Локомотива" в связи с кончиной Никиты Симоняна приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ. Встреча прошла на арене железнодорожников 26 ноября и завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:2.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Талалаева пригласили на заседание КДК после оскорбления судьи
1 декабря, 11:26
"В матче "Локомотив" - "Спартак" болельщики "красно-белых" скандировали оскорбительные выражения. "Спартак" оштрафован на 30 тысяч рублей," - сказал Григорьянц.
Также на заседании были рассмотрены инциденты, произошедшие в матчах "Динамо" - "Зенит" и ЦСКА - "Динамо" (Махачкала).
"В матче "Динамо"﻿ - "Зенит" болельщики "Зенита" использовали шумовую петарду - штраф 10 тысяч рублей - и скандировали оскорбительные выражения в адрес "Динамо" - "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщики московского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес "Зенита", штраф 25 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.
"В матче ЦСКА - "Динамо" (Махачкала) болельщики армейцев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, штраф 45 тысяч рублей", - добавил глава комитета.
Ираклий Манелов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
Вчера, 15:15
 
Футбол Спорт Динамо Москва Зенит Спартак Москва Артур Григорьянц Никита Симонян РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Кубок России по футболу
 
