КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 30 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками в матче с "Локомотивом", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"В матче "Динамо"﻿ - "Зенит" болельщики "Зенита" использовали шумовую петарду - штраф 10 тысяч рублей - и скандировали оскорбительные выражения в адрес "Динамо" - "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщики московского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес "Зенита", штраф 25 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.