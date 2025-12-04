Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

"Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сказали РИА Новости в суде.

Обвинение утверждало, что 45-летний Исус Петрович Христос (так он значится в паспорте) фиктивно прописал в своей однокомнатной квартире 45 мигрантов. Подсудимый признал вину и выразил раскаяние. Суд также принял во внимание, что он инвалид второй группы.