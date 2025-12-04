Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

https://ria.ru/20251204/kazan-2059731814.html
Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местному жителю по имени Исус Христос, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев.
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местному жителю по имени Исус Христос, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев.
"Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сказали РИА Новости в суде.
Испытательный срок составит два с половиной года, добавил собеседник агентства.
Обвинение утверждало, что 45-летний Исус Петрович Христос (так он значится в паспорте) фиктивно прописал в своей однокомнатной квартире 45 мигрантов. Подсудимый признал вину и выразил раскаяние. Суд также принял во внимание, что он инвалид второй группы.
В мае Московский районный суд Казани
оштрафовал Христоса по тому же делу на 60 тысяч рублей, а в августе — еще на 13 тысяч. Кроме того, его пришлось принудительно доставлять в суд, после чего на него составили протокол по статье КоАП "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица".