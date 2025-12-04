Рейтинг@Mail.ru
11:58 04.12.2025 (обновлено: 12:16 04.12.2025)
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местному жителю по имени Исус Христос, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев. РИА Новости, 04.12.2025
Новости
казань
Происшествия, Казань
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местному жителю по имени Исус Христос, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев.
"Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сказали РИА Новости в суде.
Испытательный срок составит два с половиной года, добавил собеседник агентства.
Обвинение утверждало, что 45-летний Исус Петрович Христос (так он значится в паспорте) фиктивно прописал в своей однокомнатной квартире 45 мигрантов. Подсудимый признал вину и выразил раскаяние. Суд также принял во внимание, что он инвалид второй группы.
В мае Московский районный суд Казани оштрафовал Христоса по тому же делу на 60 тысяч рублей, а в августе — еще на 13 тысяч. Кроме того, его пришлось принудительно доставлять в суд, после чего на него составили протокол по статье КоАП "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица".
Задержание курьеров, причастных к легализации мигрантов, в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
3 декабря, 10:36
 
Происшествия
 
 
