Рейтинг@Mail.ru
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 04.12.2025 (обновлено: 12:28 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/kazan-2059701177.html
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 04.12.2025
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Житель Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире мигрантов, сообщили РИА Новости в Ново-Савиновском районном суде. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:59:00+03:00
2025-12-04T12:28:00+03:00
происшествия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059716623_293:44:960:419_1920x0_80_0_0_4ad9264dacdf53e10ed5feb50ec24799.jpg
https://ria.ru/20250810/chp-2034477282.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059716623_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_dba239e80eaa7204a722eb4d074d5651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань
Происшествия, Казань
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

РИА Новости: Исус Христос получил срок за фиктивную регистрацию 45 иностранцев

© Фото : ГУФССП России по Республике ТатарстанИсус Христос
Исус Христос - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : ГУФССП России по Республике Татарстан
Исус Христос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Житель Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире мигрантов, сообщили РИА Новости в Ново-Савиновском районном суде.
"Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года", — сказал собеседник агентства.
Дело сперва рассматривал Московский районный суд, затем его передали по подсудности в Ново-Савиновский суд. Сорокапятилетнего Исуса Петровича Христоса (такое имя указано в паспорте), инвалида второй группы, обвиняли в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в квартире площадью 31,9 квадратного метра.
Христос полностью признал вину и раскаялся.
В мае и августе Московский райсуд оштрафовал мужчину на 60 и 13 тысяч рублей соответственно.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Названы имена фигурантов дела о фиктивной регистрации мигрантов на Кубани
10 августа, 22:19
 
ПроисшествияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала