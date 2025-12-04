Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Житель Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире мигрантов, сообщили РИА Новости в Ново-Савиновском районном суде.

"Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года", — сказал собеседник агентства.

Дело сперва рассматривал Московский районный суд, затем его передали по подсудности в Ново-Савиновский суд. Сорокапятилетнего Исуса Петровича Христоса (такое имя указано в паспорте), инвалида второй группы, обвиняли в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в квартире площадью 31,9 квадратного метра.

Христос полностью признал вину и раскаялся.