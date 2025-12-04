https://ria.ru/20251204/kazan-2059701177.html
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Житель Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире мигрантов, сообщили РИА Новости в Ново-Савиновском районном суде. РИА Новости, 04.12.2025
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Житель Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире мигрантов, сообщили РИА Новости в Ново-Савиновском районном суде.
"Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года", — сказал собеседник агентства.
Дело сперва рассматривал Московский районный суд, затем его передали по подсудности в Ново-Савиновский суд. Сорокапятилетнего Исуса Петровича Христоса (такое имя указано в паспорте), инвалида второй группы, обвиняли в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в квартире площадью 31,9 квадратного метра.
Христос полностью признал вину и раскаялся.
В мае и августе Московский райсуд оштрафовал мужчину на 60 и 13 тысяч рублей соответственно.