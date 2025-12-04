Ростовчанам напомнили о необходимости перевыпуска "Пушкинских карт"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Владельцам "Пушкинских карт" до 28 декабря текущего года необходимо подать заявление на их перевыпуск, сообщает правительство Ростовской области по итогам совещания по реализации федеральной программы "Пушкинская карта", которое состоялось в формате ВКС.

С 1 января 2026 года роль оператора федеральной программы "Пушкинская карта", которая реализуется по нацпроекту "Семья", перейдет от АО "Почта Банк" к Банку ВТБ.

"Мы постоянно совершенствуем работу по подключению молодежи к программе, наполнению афиш учреждений культуры актуальными мероприятиями. Но сейчас в фокусе нашего внимания есть еще одна важная тема - перевыпуск "Пушкинских карт", - обратился замгубернатора области Андрей Фатеев к участникам совещания.

Он попросил взять на контроль переход держателей карт к новому оператору, чтобы в 2026 году молодежь продолжила беспрепятственно пользоваться возможностями федеральной программы.

Владельцам карт необходимо подать заявление на перевыпуск в срок до 28 декабря 2025 года включительно. Далее подать заявление станет возможным с 1 января 2026 года. Карта старого образца будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года.

Самый простой способ обновить карту - воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги Культура". Здесь - подробная информация о сроках и порядке перевыпуска "пушкинской карты".