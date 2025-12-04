Рейтинг@Mail.ru
Ростовчанам напомнили о необходимости перевыпуска "Пушкинских карт"
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:02 04.12.2025 (обновлено: 17:25 04.12.2025)
Ростовчанам напомнили о необходимости перевыпуска "Пушкинских карт"
Ростовчанам напомнили о необходимости перевыпуска "Пушкинских карт" - РИА Новости, 04.12.2025
Ростовчанам напомнили о необходимости перевыпуска "Пушкинских карт"
Владельцам "Пушкинских карт" до 28 декабря текущего года необходимо подать заявление на их перевыпуск, сообщает правительство Ростовской области по итогам... РИА Новости, 04.12.2025
общество
ростовская область
россия
почта банк
ростовская область
общество, ростовская область, россия, почта банк
Общество, Ростовская область, Россия, Почта банк, Ростовская область
Ростовчанам напомнили о необходимости перевыпуска "Пушкинских карт"

Владельцам «Пушкинских карт» необходимо подать заявление на их перевыпуск

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРеклама "Пушкинской карты"
Реклама Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Реклама "Пушкинской карты". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Владельцам "Пушкинских карт" до 28 декабря текущего года необходимо подать заявление на их перевыпуск, сообщает правительство Ростовской области по итогам совещания по реализации федеральной программы "Пушкинская карта", которое состоялось в формате ВКС.
С 1 января 2026 года роль оператора федеральной программы "Пушкинская карта", которая реализуется по нацпроекту "Семья", перейдет от АО "Почта Банк" к Банку ВТБ.
"Мы постоянно совершенствуем работу по подключению молодежи к программе, наполнению афиш учреждений культуры актуальными мероприятиями. Но сейчас в фокусе нашего внимания есть еще одна важная тема - перевыпуск "Пушкинских карт", - обратился замгубернатора области Андрей Фатеев к участникам совещания.
Он попросил взять на контроль переход держателей карт к новому оператору, чтобы в 2026 году молодежь продолжила беспрепятственно пользоваться возможностями федеральной программы.
Владельцам карт необходимо подать заявление на перевыпуск в срок до 28 декабря 2025 года включительно. Далее подать заявление станет возможным с 1 января 2026 года. Карта старого образца будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года.
Самый простой способ обновить карту - воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги Культура". Здесь - подробная информация о сроках и порядке перевыпуска "пушкинской карты".
Ростовская область является активным участником программы "Пушкинская карта" с сентября 2021 года. К проекту подключено 711 учреждений, в том числе государственные, муниципальные, частные. По данным Минкультуры России, "Пушкинской картой" пользуются 393 799 юных ростовчан возрасте 14-22 лет. За 10 месяцев 2025 года в рамках программы продано 455 169 билетов.
Ростовская областьОбществоРостовская областьРоссияПочта банк
 
 
