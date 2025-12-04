Программу "Конкретных дел" на 170 млн рублей запустят в Карелии в 2026 году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели выделение 170 миллионов рублей муниципальным районам и округам в 2026 году на программу "Конкретных дел" по наказам граждан, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Соответствующая поправка группы депутатов была поддержана в четверг при принятии проекта бюджета во втором и третьем окончательных чтениях.

"Одним из механизмов, который поможет развитию наших муниципальных районов и округов, в следующем году станет программа "Конкретных дел". На нее мы предусмотрели в бюджете 170 миллионов рублей, по 10 миллионов рублей каждому из 17 муниципальных округов и районов. Работать будем по наказам наших граждан", — сказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Илья Раковский считает, что программа "Конкретных дел" должна стать хорошим подспорьем для решения в муниципальных образованиях неотложных нужд, точечных проблем, о которых говорят их жители. К примеру, для Беломорского муниципального округа актуальны покупка вакуумной машины для обслуживания сетей водоканала и пассажирского автобуса для муниципального маршрута "Сосновец — Пушной — Машезеро", который долгое время некому было обслуживать.

"Мы получаем гибкий инструмент, чтобы помочь муниципальным администрациям решить срочные проблемы. Поэтому приветствуем такую практику, надеемся, что она теперь станет ежегодной", — сказал Раковский.

Поддержка местного самоуправления – один из приоритетов. Бюджетам муниципалитетов постоянно оказывается помощь, отметила вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник. Это, например, субсидирование, программы инициативного бюджетирования, возможность получить бюджетные кредиты под 1%, стимулирование органов местного самоуправления, когда они за свою эффективную работу получают дополнительные средства из бюджета региона.

"У каждого муниципального образования свои потребности, свой бюджет и свои приоритеты. Совместно будем решать, куда средства программы направлять, поскольку для депутатов важна реализация наказов избирателей, конкретных дел, которые позволят жителям жить в более комфортных условиях", — добавила Шмаеник.

По инициативе парламентариев, в частности, более 213 миллионов рублей предусмотрено на ремонт ряда дорог в Петрозаводске Медвежьегорске , Суоярви, Пряже, Олонце и поселке Марциальные Воды; 172 миллиона рублей — на софинансирование работ по капитальному ремонту четырех школ в Петрозаводске и двух школ в Пудожском районе ; 25 миллионов рублей – на реализацию проектов ТОС; 50 миллионов рублей – на поддержку семей участников СВО; 3 миллиона рублей – на школьное инициативное бюджетирование; 14,5 миллиона рублей – на социальные рейсы водным транспортом; 3,5 миллиона рублей – на обеспечение льготного проезда школьников и студентов на пригородных поездах.