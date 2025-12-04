https://ria.ru/20251204/kaluga-2059862482.html
Жителя Калуги обвинили в госизмене
Жителя Калуги обвинили в госизмене - РИА Новости, 04.12.2025
Жителя Калуги обвинили в госизмене
Жителя Калуги будут судить по статье о госизмене за видеосъемку военной техники и передачу сведений представителям иностранного государства, сообщила... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:24:00+03:00
2025-12-04T18:24:00+03:00
2025-12-04T18:24:00+03:00
калуга
калужская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
https://ria.ru/20251204/sud-2059774145.html
калуга
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, россия, происшествия
Калуга, Калужская область, Россия, Происшествия
Жителя Калуги обвинили в госизмене
Жителя Калуги будут судить за госизмену из-за видеосъемки военной техники
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости.
Жителя Калуги будут судить по статье о госизмене за видеосъемку военной техники и передачу сведений представителям иностранного государства, сообщила
прокуратура Калужской области.
"Прокуратура Калужской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г. Калуги
. Он обвиняется по статье 275 УК РФ
(государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Калужский областной суд для рассмотрения по существу.
"По версии следствия, обвиняемый в 2023 году вступил в контакт с представителями иностранного государства, по заданию которых производил видеосъемку расположения специальной военной техники министерства обороны РФ на территории Калужской области", - отметили в прокуратуре.
По ее данным, с помощью специальной программы обвиняемый определял географические координаты данных объектов, которые со своими текстовыми комментариями направлял "для дальнейшего использования против безопасности Российской Федерации".
Обвиняемый заключен под стражу, уточнило надзорное ведомство.