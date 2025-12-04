Жителя Калуги обвинили в госизмене

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Жителя Калуги будут судить по статье о госизмене за видеосъемку военной техники и передачу сведений представителям иностранного государства, Жителя Калуги будут судить по статье о госизмене за видеосъемку военной техники и передачу сведений представителям иностранного государства, сообщила прокуратура Калужской области.

"Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г. Калуги . Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Калужский областной суд для рассмотрения по существу.

"По версии следствия, обвиняемый в 2023 году вступил в контакт с представителями иностранного государства, по заданию которых производил видеосъемку расположения специальной военной техники министерства обороны РФ на территории Калужской области", - отметили в прокуратуре.

По ее данным, с помощью специальной программы обвиняемый определял географические координаты данных объектов, которые со своими текстовыми комментариями направлял "для дальнейшего использования против безопасности Российской Федерации".