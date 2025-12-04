Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калуги обвинили в госизмене - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kaluga-2059862482.html
Жителя Калуги обвинили в госизмене
Жителя Калуги обвинили в госизмене - РИА Новости, 04.12.2025
Жителя Калуги обвинили в госизмене
Жителя Калуги будут судить по статье о госизмене за видеосъемку военной техники и передачу сведений представителям иностранного государства, сообщила... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:24:00+03:00
2025-12-04T18:24:00+03:00
калуга
калужская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
https://ria.ru/20251204/sud-2059774145.html
калуга
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, калужская область, россия, происшествия
Калуга, Калужская область, Россия, Происшествия
Жителя Калуги обвинили в госизмене

Жителя Калуги будут судить за госизмену из-за видеосъемки военной техники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Жителя Калуги будут судить по статье о госизмене за видеосъемку военной техники и передачу сведений представителям иностранного государства, сообщила прокуратура Калужской области.
"Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г. Калуги. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
Уголовное дело направлено в Калужский областной суд для рассмотрения по существу.
"По версии следствия, обвиняемый в 2023 году вступил в контакт с представителями иностранного государства, по заданию которых производил видеосъемку расположения специальной военной техники министерства обороны РФ на территории Калужской области", - отметили в прокуратуре.
По ее данным, с помощью специальной программы обвиняемый определял географические координаты данных объектов, которые со своими текстовыми комментариями направлял "для дальнейшего использования против безопасности Российской Федерации".
Обвиняемый заключен под стражу, уточнило надзорное ведомство.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Троих полковников ВСУ заочно осудили за атаку Курска более чем 120 дронами
Вчера, 14:23
 
КалугаКалужская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала