БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава евродипломатии Кая Каллас откровенная русофобка, возможно, что ее назначение - намеренная провокация, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 21 октября, что "макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией.
"Европейский союз находится под влиянием ряда особо русофобских стран, например, стран Балтии. Назначение откровенно русофобской эстонки (Каи Каллас) на пост высокого представителя по иностранным делам само по себе является плохим решением, возможно даже намеренной провокацией. Как люксембуржец, я не могу одобрить этот выбор", - сказал он.
По мнению Картайзера, дипломатия ЕС хаотична и отсутствует уже по институциональным причинам.
"О какой Европе идёт речь? Датское председательство в Совете ЕС незаметно, тогда как Великобритания, не являющаяся членом, активно вовлечена. Европейский совет принимает заявления в формате "26", оставляя Венгрию в стороне. "Коалиции желающих" заменяют общие решения. Если президент Трамп желает встретиться с европейскими представителями, состав делегации определяется по случайным критериям. Так называемая встреча "Трамп и семь гномов", состоявшаяся в Вашингтоне после саммита в Анкоридже, - яркий тому пример", - добавил евродепутат.
Он также считает, что права малых и средних государств-членов ЕС игнорируются, а давление, оказываемое на Бельгию по вопросу российских активов, иллюстрирует эту тенденцию.
"В итоге (госсекретарь США) Марко Рубио правомерно отказался встречаться с госпожой Каллас. Любой здравомыслящий человек понимает, что подобная встреча была бы пустой тратой времени", - заключил собеседник агентства.