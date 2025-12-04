Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал Каллас откровенной русофобкой - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kallas-2059680205.html
Евродепутат назвал Каллас откровенной русофобкой
Евродепутат назвал Каллас откровенной русофобкой - РИА Новости, 04.12.2025
Евродепутат назвал Каллас откровенной русофобкой
Глава евродипломатии Кая Каллас откровенная русофобка, возможно, что ее назначение - намеренная провокация, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:18:00+03:00
2025-12-04T07:18:00+03:00
в мире
россия
сша
люксембург (округ)
кайя каллас
дональд трамп
фернан картайзер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg
https://ria.ru/20251203/es-2059426139.html
https://ria.ru/20251202/armeniya-2059265972.html
https://ria.ru/20251201/es-2058999303.html
россия
сша
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb43f800b64aafd9d7d421c515b78779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, люксембург (округ), кайя каллас, дональд трамп, фернан картайзер, евросоюз, европейский совет, politico
В мире, Россия, США, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Дональд Трамп, Фернан Картайзер, Евросоюз, Европейский совет, Politico
Евродепутат назвал Каллас откровенной русофобкой

Евродепутат Картайзер: Каллас является откровенной русофобкой

© AP Photo / Christophe EnaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава евродипломатии Кая Каллас откровенная русофобка, возможно, что ее назначение - намеренная провокация, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 21 октября, что "макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ
Вчера, 09:45
"Европейский союз находится под влиянием ряда особо русофобских стран, например, стран Балтии. Назначение откровенно русофобской эстонки (Каи Каллас) на пост высокого представителя по иностранным делам само по себе является плохим решением, возможно даже намеренной провокацией. Как люксембуржец, я не могу одобрить этот выбор", - сказал он.
По мнению Картайзера, дипломатия ЕС хаотична и отсутствует уже по институциональным причинам.
"О какой Европе идёт речь? Датское председательство в Совете ЕС незаметно, тогда как Великобритания, не являющаяся членом, активно вовлечена. Европейский совет принимает заявления в формате "26", оставляя Венгрию в стороне. "Коалиции желающих" заменяют общие решения. Если президент Трамп желает встретиться с европейскими представителями, состав делегации определяется по случайным критериям. Так называемая встреча "Трамп и семь гномов", состоявшаяся в Вашингтоне после саммита в Анкоридже, - яркий тому пример", - добавил евродепутат.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС ждет от Армении присоединения к санкциям против России, заявила Каллас
2 декабря, 16:30
Он также считает, что права малых и средних государств-членов ЕС игнорируются, а давление, оказываемое на Бельгию по вопросу российских активов, иллюстрирует эту тенденцию.
"В итоге (госсекретарь США) Марко Рубио правомерно отказался встречаться с госпожой Каллас. Любой здравомыслящий человек понимает, что подобная встреча была бы пустой тратой времени", - заключил собеседник агентства.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Каллас признала, что переговоры с Россией не входят в интересы ЕС
1 декабря, 17:46
 
В миреРоссияСШАЛюксембург (округ)Кайя КалласДональд ТрампФернан КартайзерЕвросоюзЕвропейский советPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала