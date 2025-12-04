https://ria.ru/20251204/kaliningrad-2059720736.html
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 04.12.2025
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе
Открытое горение в автосервисе, ангаре и двухэтажном здании в Калининграде удалось ликвидировать, спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:17:00+03:00
2025-12-04T11:17:00+03:00
2025-12-04T11:17:00+03:00
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
https://ria.ru/20251203/pozhar-2059516683.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе
Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе в Калининграде