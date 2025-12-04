Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kaliningrad-2059720736.html
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 04.12.2025
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе
Открытое горение в автосервисе, ангаре и двухэтажном здании в Калининграде удалось ликвидировать, спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:17:00+03:00
2025-12-04T11:17:00+03:00
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
https://ria.ru/20251203/pozhar-2059516683.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде ликвидировали открытое горение в автосервисе

Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе в Калининграде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе, ангаре и двухэтажном здании в Калининграде удалось ликвидировать, спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ведомство ранее сообщало о возгорании на Московском проспекте в Калининграде автосервиса, ангара и 2-этажного здания на общей площади 600 квадратных метров.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении ведомства.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Орловской области потушили пожар на объекте ТЭК
3 декабря, 14:49
 
ПроисшествияКалининградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала