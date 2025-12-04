https://ria.ru/20251204/istrebitel-2059661516.html
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии - РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
Истребитель F-16 эскадрильи "Буревестники" ВВС США потерпел крушение недалеко от военной базы в Калифорнии, пилот успешно катапультировался, сообщает издание... РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
Stars and Stripes: истребитель F-16 ВВС США разбился в Калифорнии