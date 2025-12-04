Рейтинг@Mail.ru
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
01:22 04.12.2025
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
в мире, сша, калифорния, f-16
В мире, США, Калифорния, F-16
СМИ: истребитель ВВС США разбился в Калифорнии

Истребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Истребитель F-16 эскадрильи "Буревестники" ВВС США потерпел крушение недалеко от военной базы в Калифорнии, пилот успешно катапультировался, сообщает издание Stars and Stripes.
"Пилот "Буревестников" ВВС США благополучно катапультировался из самолета F-16C Fighting Falcon в среду во время учебно-тренировочного полета в контролируемом воздушном пространстве Калифорнии... Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта в Троне, штат Калифорния, примерно в 27 милях от базы ВМС США Чайна-Лейк", - пишет издание.
Отмечается, что пилот находится в стабильном состоянии. Причина крушения расследуется.
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
Производитель прокомментировал крушение индийского истребителя в Дубае
24 ноября, 13:46
 
В миреСШАКалифорнияF-16
 
 
