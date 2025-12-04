Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов - РИА Новости, 04.12.2025
16:48 04.12.2025
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести срочное расследование, чтобы найти тех, кто включил шиитские движения "Ансар Алла" (хуситы)... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:48:00+03:00
2025-12-04T16:48:00+03:00
в мире
ирак
йемен
ливан
хезболла
ансар алла
центральный банк рф (цб рф)
ирак
йемен
ливан
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани. Архивное фото
БАГДАД, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести срочное расследование, чтобы найти тех, кто включил шиитские движения "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена и ливанскую "Хезболлах" в список организаций, чьи средства предполагалось заморозить согласно указанию спецкомиссии при ЦБ Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы премьера.
"Поручаю провести срочное расследование с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в ошибках, допущенных в решении №61 от 2025 года комитета по замораживанию средств террористов, опубликованном в газете "Викаиа аль-Ирак"... Решение содержало неточные утверждения, поскольку согласие иракской стороны на заморозку средств по просьбе малайзийской стороны ограничивалось перечислением организаций и лиц, связанных с террористическими организациями ИГИЛ* и "Аль-Каида"* (запрещены в РФ), - отметили в пресс-службе.
Правительство Ирака указало в сообщении, что "его политические и гуманитарные позиции относительно агрессии против Ливана или Палестины являются принципиальными позициями, не подлежащими торгу".
Ранее комиссия по замораживанию средств террористических организаций при Центробанке Ирака заявила, что внесет правки в опубликованное ею распоряжение о замораживании средств хуситов и "Хезболлах", когда это решение стало достоянием общественности, и шиитские партии Ирака стали возражать против этого, отметив, что шиитские организации из Ливана и Йемена попали в список случайно.
Член политбюро йеменского движения Ансар Алла Хузам аль-Асад
Хуситы заявили, что остаются привержены перемирию с Израилем
12 ноября, 02:22
*запрещенные в России террористические организации.
 
