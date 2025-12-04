https://ria.ru/20251204/irak-2059821304.html
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов - РИА Новости, 04.12.2025
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести срочное расследование, чтобы найти тех, кто включил шиитские движения "Ансар Алла" (хуситы)... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:48:00+03:00
2025-12-04T16:48:00+03:00
2025-12-04T16:48:00+03:00
в мире
ирак
йемен
ливан
хезболла
ансар алла
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883532562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b78e420e240e2e1be238c52fa398f2d3.jpg
https://ria.ru/20251112/husity-2054364063.html
ирак
йемен
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883532562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4087b97f5fe5d910ac5994fcf254a272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, йемен, ливан, хезболла, ансар алла, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Ирак, Йемен, Ливан, Хезболла, Ансар Алла, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов
РИА Новости: премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов
БАГДАД, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести срочное расследование, чтобы найти тех, кто включил шиитские движения "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена и ливанскую "Хезболлах" в список организаций, чьи средства предполагалось заморозить согласно указанию спецкомиссии при ЦБ Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы премьера.
"Поручаю провести срочное расследование с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в ошибках, допущенных в решении №61 от 2025 года комитета по замораживанию средств террористов, опубликованном в газете "Викаиа аль-Ирак"... Решение содержало неточные утверждения, поскольку согласие иракской стороны на заморозку средств по просьбе малайзийской стороны ограничивалось перечислением организаций и лиц, связанных с террористическими организациями ИГИЛ* и "Аль-Каида"* (запрещены в РФ), - отметили
в пресс-службе.
Правительство Ирака указало в сообщении, что "его политические и гуманитарные позиции относительно агрессии против Ливана или Палестины являются принципиальными позициями, не подлежащими торгу".
Ранее комиссия по замораживанию средств террористических организаций при Центробанке Ирака заявила, что внесет правки в опубликованное ею распоряжение о замораживании средств хуситов и "Хезболлах", когда это решение стало достоянием общественности, и шиитские партии Ирака стали возражать против этого, отметив, что шиитские организации из Ливана и Йемена попали в список случайно.
*запрещенные в России террористические организации.