Премьер Ирака поручил найти виновных в заморозке средств хуситов

БАГДАД, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести срочное расследование, чтобы найти тех, кто включил шиитские движения "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена и ливанскую "Хезболлах" в список организаций, чьи средства предполагалось заморозить согласно указанию спецкомиссии при ЦБ Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы премьера.

Правительство Ирака указало в сообщении, что "его политические и гуманитарные позиции относительно агрессии против Ливана или Палестины являются принципиальными позициями, не подлежащими торгу".

Ранее комиссия по замораживанию средств террористических организаций при Центробанке Ирака заявила, что внесет правки в опубликованное ею распоряжение о замораживании средств хуситов и "Хезболлах", когда это решение стало достоянием общественности, и шиитские партии Ирака стали возражать против этого, отметив, что шиитские организации из Ливана и Йемена попали в список случайно.