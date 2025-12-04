Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:48 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/integratsiya-2059821939.html
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции - РИА Новости, 04.12.2025
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции
Белоруссия и Россия обсуждают основные направления союзной интеграции на 2027 – 2029 годы, меры по защите внутреннего рынка от некачественной продукции,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:48:00+03:00
2025-12-04T16:48:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
белоруссия
россия
минск
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603946187_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bf30b193563022f5ca9c0ec69651e90a.jpg
https://ria.ru/20251204/belorussija-2059721569.html
https://ria.ru/20251203/rtrs--2059501766.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603946187_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_69a2f88a44bc38ea60521201a1864fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, минск, евразийский экономический союз, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Евразийский экономический союз, СНГ
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции

РБ и РФ обсудили основные направления союзной интеграции на 2027-2029 гг

© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия и Россия обсуждают основные направления союзной интеграции на 2027 – 2029 годы, меры по защите внутреннего рынка от некачественной продукции, сообщила в четверг пресс-служба белорусского министерства экономики.
По данным ведомства, в Минске накануне заседания Группы Высокого уровня совета министров Союзного государства прошла встреча заместителя министра экономики Белоруссии Алеси Абраменко с заместителем министра промышленности и торговли России Романом Чекушовым. В совещание приняли участие председатель Госстандарта Елена Моргунова и первый заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции
Вчера, 11:22
В ходе переговоров обсудили подходы к формированию основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027 – 2029 годы, промежуточные итоги проведенной работы по наполнению стратегического документа планирования на новый цикл, говорится в сообщении.
"Продолжаем работу по наполнению стратегического документа планирования союзной интеграции на новый цикл", - цитирует пресс-служба слова Абраменко.
Особое внимание было уделено вопросам разработки совместных мер по защите внутреннего рынка с акцентом на необходимость соответствия иностранной продукции всем требованиям качества и безопасности, противодействия нечестной конкуренции со стороны отдельных производителей, отметила пресс-служба.
"Достигнута договоренность продолжить активное взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, используя механизмы интеграционных площадок Союзного государства, ЕАЭС и СНГ", - говорится в сообщении.
Телебашня - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства
3 декабря, 13:44
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаБелоруссияРоссияМинскЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала