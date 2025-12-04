https://ria.ru/20251204/integratsiya-2059821939.html
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции
2025-12-04T16:48:00+03:00
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Белоруссия и Россия обсуждают основные направления союзной интеграции на 2027 – 2029 годы, меры по защите внутреннего рынка от некачественной продукции, сообщила в четверг пресс-служба белорусского министерства экономики.
По данным ведомства, в Минске накануне заседания Группы Высокого уровня совета министров Союзного государства прошла встреча заместителя министра экономики Белоруссии Алеси Абраменко с заместителем министра промышленности и торговли России Романом Чекушовым. В совещание приняли участие председатель Госстандарта Елена Моргунова и первый заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.
В ходе переговоров обсудили подходы к формированию основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027 – 2029 годы, промежуточные итоги проведенной работы по наполнению стратегического документа планирования на новый цикл, говорится в сообщении.
"Продолжаем работу по наполнению стратегического документа планирования союзной интеграции на новый цикл", - цитирует пресс-служба слова Абраменко.
Особое внимание было уделено вопросам разработки совместных мер по защите внутреннего рынка с акцентом на необходимость соответствия иностранной продукции всем требованиям качества и безопасности, противодействия нечестной конкуренции со стороны отдельных производителей, отметила пресс-служба.
"Достигнута договоренность продолжить активное взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, используя механизмы интеграционных площадок Союзного государства, ЕАЭС и СНГ", - говорится в сообщении.