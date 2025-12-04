Минобороны Индии сообщило о впечатляющем прогрессе сотрудничества с Россией

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Индия достигли впечатляющего прогресса в сотрудничестве в сфере обороны с 2000 года, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"С момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Индией Россией в 2000 году был отмечен впечатляющий прогресс в нашем сотрудничестве в сфере обороны", – приводит слова Сингха Минобороны РФ.

Он также поблагодарил министра обороны РФ Андрея Белоусова за участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

"Я очень рад и имею честь принимать вас сегодня. Спасибо, что проделали долгий путь в Индию, чтобы продвигать наши двусторонние отношения в сфере обороны", – добавил Сингх.