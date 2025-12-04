https://ria.ru/20251204/indiya-2059884766.html
Минобороны Индии сообщило о впечатляющем прогрессе сотрудничества с Россией
Россия и Индия достигли впечатляющего прогресса в сотрудничестве в сфере обороны с 2000 года, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. РИА Новости, 04.12.2025
индия
россия
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Индия достигли впечатляющего прогресса в сотрудничестве в сфере обороны с 2000 года, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
"С момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Индией
и Россией
в 2000 году был отмечен впечатляющий прогресс в нашем сотрудничестве в сфере обороны", – приводит слова Сингха
Минобороны РФ.
Он также поблагодарил министра обороны РФ Андрея Белоусова
за участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
"Я очень рад и имею честь принимать вас сегодня. Спасибо, что проделали долгий путь в Индию, чтобы продвигать наши двусторонние отношения в сфере обороны", – добавил Сингх.
Индийский министр отметил, что Россия является особым и привилегированным стратегическим партнером Индии, и добавил, что, несмотря на возрастающие геополитические неопределенности, отношения между Россией и Индией продолжают развиваться.