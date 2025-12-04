Рейтинг@Mail.ru
19:34 04.12.2025
Минобороны Индии сообщило о впечатляющем прогрессе сотрудничества с Россией
Россия и Индия достигли впечатляющего прогресса в сотрудничестве в сфере обороны с 2000 года, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, индия, россия, раджнатх сингх, андрей белоусов, визит путина в индию
В мире, Индия, Россия, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов, Визит Путина в Индию
Минобороны Индии сообщило о впечатляющем прогрессе сотрудничества с Россией

Глава Минобороны Индии: достигнут впечатляющий прогресс в сотрудничестве с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Индия достигли впечатляющего прогресса в сотрудничестве в сфере обороны с 2000 года, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
"С момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Индией и Россией в 2000 году был отмечен впечатляющий прогресс в нашем сотрудничестве в сфере обороны", – приводит слова Сингха Минобороны РФ.
Он также поблагодарил министра обороны РФ Андрея Белоусова за участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
"Я очень рад и имею честь принимать вас сегодня. Спасибо, что проделали долгий путь в Индию, чтобы продвигать наши двусторонние отношения в сфере обороны", – добавил Сингх.
Индийский министр отметил, что Россия является особым и привилегированным стратегическим партнером Индии, и добавил, что, несмотря на возрастающие геополитические неопределенности, отношения между Россией и Индией продолжают развиваться.
