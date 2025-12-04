Рейтинг@Mail.ru
Моди встретил Путина в аэропорту Палам - РИА Новости, 04.12.2025
16:50 04.12.2025 (обновлено: 16:57 04.12.2025)
Моди встретил Путина в аэропорту Палам
Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам, передает корреспондент РИА Новости.
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам.
В аэропорту состоялась приветственная церемония. У трапа самолета Путина встречал премьер Моди.
Руководители двух стран при встрече обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
Авиабаза Палам, куда прибыл президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.
Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32.
Также на территории базы находится музей военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне.
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
