Моди встретил Путина в аэропорту Палам

Также на территории базы находится музей военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне.