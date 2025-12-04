Рейтинг@Mail.ru
Индийские танцовщицы встретят Путина в аэропорту - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 04.12.2025 (обновлено: 17:31 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/indiya-2059787664.html
Индийские танцовщицы встретят Путина в аэропорту
Индийские танцовщицы встретят Путина в аэропорту - РИА Новости, 04.12.2025
Индийские танцовщицы встретят Путина в аэропорту
Индийские танцовщицы встретят президента России Владимира Путина, прибывающего с государственным визитом в Индию. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:15:00+03:00
2025-12-04T17:31:00+03:00
россия
индия
нью-дели
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059842339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e24efa2b6df9d85da6214c6a861f21b.jpg
https://ria.ru/20251204/indija-2059787205.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина в аэропорту Нью-Дели
Встреча Путина в аэропорту Нью-Дели.
2025-12-04T15:15
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059842339_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b726e0ec24b0393f2e454e688960fc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, нью-дели, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Индийские танцовщицы встретят Путина в аэропорту

В Индии Путина по прилете встретят индийские танцовщицы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Индийские танцовщицы встретят президента России Владимира Путина, прибывающего с государственным визитом в Индию.
На авиабазе индийских ВВС Палам, находящейся близ Нью-Дели, полным ходом идет подготовка к встрече российского лидера. У стенда с приветствием Его превосходительству президенту России уже отрепетировали танец в национальном стиле местные танцовщицы в индийских сари. Отличительная черта зажигательного танца - звон в такт музыке и движениям девушек многочисленных браслетов и монисто.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ
Вчера, 15:14
 
РоссияИндияНью-ДелиВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала