Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии
Отношения России и Индии развиваются по очень многим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
