Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявили в ЦАМТО - РИА Новости, 04.12.2025
03:54 04.12.2025
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявили в ЦАМТО
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявили в ЦАМТО - РИА Новости, 04.12.2025
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявили в ЦАМТО
Индия создаст полноценную систему воздушно-космической обороны (ВКО) при помощи российских зенитных ракетных систем С-400, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 04.12.2025
Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400, заявили в ЦАМТО

Коротченко: Индия создаст полноценную систему ВКО при помощи С-400

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Индия создаст полноценную систему воздушно-космической обороны (ВКО) при помощи российских зенитных ракетных систем С-400, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал сообщение газеты The Times of India о желании Нью-Дели обсудить в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию 4-5 декабря вопрос о возможности приобретения пяти дополнительных полковых комплектов ЗРС С-400.
Зенитные ракетные комплексы C-400 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ
27 ноября, 12:17
"Создание национальной системы воздушно-космической обороны - один из главных приоритетов Индии в оборонной сфере. С учетом того, как превосходно зарекомендовали себя в ходе недавнего вооруженного конфликта с Пакистаном уже имеющиеся у индийской армии С-400, сбившие шесть пакистанских боевых самолетов и полностью обнулившие дальнейшие военные планы Исламабада, понятен интерес Нью-Дели довести общее число "четырехсоток" до десяти полноценных полковых комплектов" - сказал Коротченко.
Он напомнил, что после завершения операции "Синдур" премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил одну из военных баз, где заявил, что С-400 является демонстрацией новых возможностей, которые получили Вооруженные Силы Индии после ввода в их боевой состав новейших российских систем ПВО большой дальности.
Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 в октябре 2018 года на сумму 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.
Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнат Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400
6 октября, 09:00
 
