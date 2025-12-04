Межгосударственные отношения России и Индии

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. Основополагающими документами российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией (1993) и Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией (2000).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем и высоком уровнях, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

6 декабря 2021 года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели, где прошел ежегодный российско-индийский саммит.

Консультации начались в расширенном составе с участием членов делегаций, затем Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжили переговоры в формате "один на один". По итогам саммита было принято Совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", подписан пакет документов.

8-9 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом. 8 июля президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии в подмосковной резиденции в Ново-Огареве в неформальной обстановке. 9 июля прошли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В рамках официального визита Нарендры Моди в Россию состоялась церемония вручения премьер-министру Индии ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Владимир Путин и Нарендра Моди также посетили павильон "Атом" на ВДНХ.

Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.

16 сентября 2022 года президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита ШОС.

22-24 октября 2024 года Владимир Путин и Нарендра Моди приняли участие в работе саммита БРИКС, который проходил в Казани. "На полях" саммита состоялась двусторонняя встреча Путина и Моди.

1 сентября 2025 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры "на полях" саммита ШОС в Тяньцзине (Китай).

Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств.

20 февраля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар провели рабочую встречу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Йоханнесбурге (ЮАР).

19-21 августа 2025 года глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар посетил Россию, где провел переговоры с Сергеем Лавровым, первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. В рамках визита состоялась также встреча с президентом России Владимиром Путиным.

26 сентября 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром "на полях" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

17-19 ноября 2025 года Субраманиям Джайшанкар посетил Россию с визитом для участия в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС. Состоялись встречи с Сергеем Лавровым и первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. В рамках визита глава МИД Индии был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны на встрече также присутствовал министр экономического развития Максим Решетников.

Осуществляется межпарламентское взаимодействие.

2-4 февраля 2025 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин находился с официальным визитом в Индии, в ходе которого состоялись встречи с президентом республики Дроупади Мурму и председателем совета штатов парламента, вице-президентом республики Джагдипом Дханкхаром. Также спикер Госдумы посетил обе палаты парламента Индии.

Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ноябре 2024 года посетил Индию с рабочим визитом. В рамка визита состоялась встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также первый вице-премьер и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар встретились с представителями бизнеса России и Индии. Кроме того, в ходе своего визита в Индию Мантуров встретился с министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман.

25-26 сентябре 2025 года вице-премьер России Дмитрий Патрушев совершил рабочий визит в Индию, в ходе которого был принят премьер-министром страны Нарендрой Моди. Также Патрушев провел встречи с министром химической промышленности и удобрений Индии Джагатом Пракашем Наддой, министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом. В ходе официального визита российский чиновник посетил выставку продовольствия World Food India 2025, где встретился с министром пищевой и перерабатывающей промышленности Индии Чирагом Пасваном.

17-18 ноября 2025 года помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев посетил Индию с рабочим визитом для участия в российско-индийских консультациях по взаимодействию в морской сфере. В рамках поездки Патрушев был принят премьер-министром страны Нарендрой Моди. Также Патрушев провел переговоры с первым заместителем министра обороны Индии Раджнатхом Сингхом, министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетил Москву с рабочим визитом 10 декабря 2024 года . Состоялись переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В рамках визита глава оборонного ведомства Индии был принят президентом России Владимиром Путиным.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в 20 августа 2025 года в Москве.

Перспективным механизмом содействия развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества является российско-индийский стратегический экономический диалог.

Состоялись три раунда стратегического экономического диалога между Индией и Россией: в Санкт-Петербурге – в 2018 году, в Нью-Дели – в 2019 году, в видеоформате – в 2021 году.

В настоящее время идет подготовка к подписанию Программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Документ включает 10 приоритетных разделов, от торговли и промышленной кооперации до энергетики и туризма. Программа-2030 определит долгосрочные приоритеты российско-индийского сотрудничества и создаст условия для запуска совместных проектов и реализации инициатив в ключевых секторах экономики.

За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос почти в семь раз. Индия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России, а Россия занимает второе место по объему импортируемой продукции в Индию.

В 2024 году взаимный товарооборот России и Индии достиг рекордного объема. Российские компании поставили на индийский рынок товаров на 65,7 миллиарда долларов, что больше показателя 2023 года на 8,4%. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 21%, составив 4,9 миллиарда долларов. Как результат, товарооборот увеличился на 9,2% и составил 70,6 миллиарда долларов, став максимальным в современной истории двух стран, а Россия осталась четвертым основным торговым партнером Индии.

В условиях изменения конъюнктуры мировой торговли и ужесточения санкционного давления со стороны западных стран в 2025 году отмечается незначительное сокращение двустороннего товарооборота. Так, в январе-августе 2025 года объем взаимной торговли составил 43,5 миллиарда долларов, сократившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период российский экспорт достиг 40,6 миллиарда долларов, поставки индийских товаров составили 2,9 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта в Индию преобладают энергоносители, минеральные удобрения, продукция металлургии, лесной и химической промышленности, энергетическое оборудование, драгоценные камни и металлы, продовольственные товары.

Основу индийского экспорта составляет продукция химической промышленности и лекарственные средства, товары легкой промышленности, машины, оборудование и комплектующие, электроника, сельскохозяйственные товары.

Россия входит в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок. По итогам 2024 года взаимный товарооборот в данном сегменте составил 3,6 миллиарда долларов. При этом на индийский импорт в Россию пришлось свыше 75% двустороннего товарооборота АПК.

Россия – лидер по поставкам в Индию подсолнечного масла (51% индийского импорта), занимает ведущие позиции в сегменте бобовых (10%) и соевого масла (5,8%). По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, Россия готова наращивать экспорт в Индию растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, пшеницы и зернобобовых культур и, кроме того, заинтересована в импорте индийской сельхозпродукции, в том числе фруктов и овощей.

Сотрудничество с Индией является одним из приоритетов международной деятельности министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. За последние пять лет торговля Дальнего Востока с Индией выросла в два раза.

В рамках действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов индийские инвесторы приняли участие в трех проектах, два из которых реализованы в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта – индийскими компаниями "Кей Джи Кей" (KGK Group) и "М.Суреш Владивосток" (M.Suresh) – созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.

Помимо традиционных сфер кооперации, ведется углубленная работа по новым направлениям таким, как квантовые вычисления, биотехнологии и арктические исследования.

В 2024 году была принята Программа российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2024-2029 годы.

Важным драйвером для развития торгово-экономических отношений является индустриальное партнерство. В активной стадии реализации совместные проекты в области химической промышленности, металлургии, железнодорожного машиностроения, электронной промышленности, горнорудной отрасли, в том числе в рамках программы "Делай в Индии".

Между Россией и Индией активно развивается инвестиционное сотрудничество. За последние более чем 20 лет объем накопленных прямых инвестиций из России в Индию превысил один триллион долларов. В 2024 году индийские компании вложили в российскую экономику более 760 миллионов долларов. Российский бизнес, в свою очередь, инвестировал в Индию более 200 миллионов долларов.

Обсуждается создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

12 ноября 2024 года в Нью-Дели состоялось открытие Российского делового центра – совместного представительства Делового совета по сотрудничеству с Индией и корпорации "Синергия".

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии.

Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Строительство предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 ГВт. Блоки №№ 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время строятся блоки №№ 3-6. "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.

Россия также предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации – вплоть до передачи Нью-Дели строительной части.

Имеются перспективы для сотрудничества России и Индии в атомной энергетике в третьих странах. Москва и Нью-Дели уже сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. В настоящее время ведется строительство энергоблоков № 1 и 2. В декабре 2024 года на блоке № 1 АЭС "Руппур" завершились строительно-монтажные работы. Соглашение заключено на десять лет.

Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

В 2016 году индийские компании стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит доля в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения.

В августе 2017 года компания "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (в июне 2018 года переименована в Nayara Energy Limited). Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в нефтеперерабатывающем заводе Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии.

Россия также предлагает Индии участвовать в проекте "Восток Ойл" на шельфе (Красноярский край) и индийские партнеры обозначили свою заинтересованность в этом.

Россия – крупнейший поставщик нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. По словам посла России в Индии Дениса Алипова, Россия занимает ведущие позиции на индийском рынке вооружений – доля систем отечественного дизайна составляет 60-70%.

В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят : универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), который производит широкую номенклатуру боеприпасов, стоящих на вооружении всех видов национальных вооруженных сил, лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.

В ноябре 2018 года стало известно , что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму 1,5 миллиарда долларов. Позже победу в данном тендере подтвердил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В апреле 2024 года СМИ сообщили, что индийская армия получила первую партию из 24 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", а также 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ракеты будут произведены в Индии.

В марте 2025 года "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил. Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью одна тысяча лошадиных сил (сейчас 780 лошадиных сил) для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30%, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе "Делай в Индии".

По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, за последние 20 лет, с 2005 по 2025 год, компания подписала контрактных документов с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 миллиардов.

В настоящее время Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам в сфере военно-технического сотрудничества для всех видов вооружений.

Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил. Российские корабли посещают с деловыми визитами индийские порты.

С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии. 10 декабря 2024 года в Москве под председательством министров обороны России и Индии Андрея Белоусова и Раджнатха Сингха состоялось 21-е заседание комиссии.

Расширяется кооперация по таким направлениям, как спутниковая навигация, космические науки, пилотируемые программы, развитие ракетных технологий. Россия активно участвует в реализации пилотируемой миссии "Гаганьян" и проектах по двигателестроению. Перспективными направлениями сотрудничества являются судостроение, машиностроение и авиастроительная отрасль.

9 декабря 2024 года состоялась торжественная церемония передачи фрегата "Тушил" – четвертого корабля проекта 11356, который построил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) для ВМС Индии. Первые три корабля были переданы заказчику в 2012-2013 годах. Осенью 2018 года Россия и Индия подписали пакет контрактов на поставку еще четырех фрегатов проекта 11356. Еще два корабля в рамках соглашения о передаче технологий построит индийская верфь Goa Shipyard Limited (GSL).

ФИНАНСОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Как заявил посол России в Индии Денис Алипов, это не только использование национальных валют в экономических и торговых отношениях между двумя странами, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание в целом беспрепятственного, безбарьерного взаимодействия в области финансов между странами.

ООО "Коммерческий Индо Банк" – единственный индийский банк , работающий в Российской Федерации. С 2010 года в Нью-Дели работает филиал Сбербанка , в 2023 году банк открыл второй офис в городе Мумбаи.

Россия и Индия обсуждают возможность использования на территории двух стран карт платежных систем "Мир" и RuPay, содействие в переговорах оказывают дипломатические и коммерческие представительства.

По словам первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, в настоящее время Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на национальные валюты.

КУЛЬТУРНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ

Еще одно традиционное направление российско-индийских отношений – гуманитарное сотрудничество. Индия традиционно входит в число лидеров по количеству обучающихся иностранных студентов в России – за последние пять лет численность индийских студентов увеличилась вдвое. В настоящее время в стране обучается более 30 тысяч человек.

Между Россией и Индией заключено более 870 межвузовских соглашений в области академических обменов, разработки совместных образовательных программ и проведения научных исследований.

С 2024 году в Индии реализуется международный гуманитарный проект министерства просвещения России – "Российский учитель за рубежом", в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы на русском языке в зарубежных школах.

Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество. Ежегодно в России и Индии проходят перекрестные фестивали, посвященные культуре двух стран. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Важным вопросом взаимодействия России и Индии является трудовая миграция. Трудовые мигранты из стран, которым требуется виза, в том числе из Индии, приезжают в Россию по системе квот. В настоящее время квота для граждан Индии составляет около 72 тысяч человек. В основном они трудоустраиваются в строительстве и текстильной промышленности. Спрос на квалифицированных рабочих и специалистов из Индии растет также в машиностроении и электронике.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Индию активно посещают российские туристы. По итогам 2024 года количество поездок индийских туристов в Россию выросло на 27% в сравнении с 2023 годом и составило 41 тысячу. По данным посла РФ в Нью-Дели Дениса Алипова, по итогам первого квартала 2025 года рост туристического потока между Россией и Индией составил 20%. В связи с растущей популярностью оформления электронной визы индийскими гражданами, продлен срок ее действия до 120 дней, а срок пребывания в России – до 30 дней.