Рейтинг@Mail.ru
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 04.12.2025 (обновлено: 16:05 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/indija-2059787205.html
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ
Президента РФ Владимира Путина в аэропорту в Индии может встретить премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:14:00+03:00
2025-12-04T16:05:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751545_0:132:2047:1283_1920x0_80_0_0_57529131f3da8870d9b7c112eab1705a.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059765439.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751545_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_cc094c367bc246ae86db5ec5e08da847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ

India Today: премьер-министр Индии Моди может встретить Путина в аэропорту

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина в аэропорту в Индии может встретить премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники.
"Скорее всего, премьер-министр Моди будет в аэропорту, чтобы лично поприветствовать Путина", - говорится в сообщении телеканала.
В четверг начнется двухдневный государственный визит Путина в Индию, в ходе которого российский лидер обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным
Вчера, 13:49
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала