Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ
Президента РФ Владимира Путина в аэропорту в Индии может встретить премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.12.2025
Моди может встретить Путина в аэропорту, сообщили СМИ
