https://ria.ru/20251204/indija-2059745165.html
Орешкин рассказал о целях визита российской делегации в Индию
Орешкин рассказал о целях визита российской делегации в Индию - РИА Новости, 04.12.2025
Орешкин рассказал о целях визита российской делегации в Индию
Российская делегация приехала в Индию за товарами и услугами с целью кратно нарастить закупки, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:41:00+03:00
2025-12-04T12:41:00+03:00
2025-12-04T12:41:00+03:00
индия
россия
нью-дели
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251204/rets-2059743024.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, нью-дели, максим орешкин
Индия, Россия, Нью-Дели, Максим Орешкин
Орешкин рассказал о целях визита российской делегации в Индию
Орешкин: Россия намерена кратно нарастить поставки из Индии