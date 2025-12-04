https://ria.ru/20251204/indija-2059687277.html
Индия проделала колоссальный путь развития, заявил Путин
Индия проделала колоссальный путь развития, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Индия с момента обретения независимости проделала колоссальный путь развития. РИА Новости, 04.12.2025
Индия проделала колоссальный путь развития, заявил Путин
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today
заявил, что Индия с момента обретения независимости проделала колоссальный путь развития.
"Хотел бы сказать, что путь, который прошла Индия с момента завоевания своей независимости - всего за 77 лет, это очень короткий срок в истории - Индия проделала колоссальный путь развития", - заявил Путин.
Президент России добавил, что люди обычно не очень часто замечают изменения в своей повседневной жизни, но результат развития Индии за период независимости, по его словам, - "действительно чудо".