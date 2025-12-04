"Хотел бы сказать, что путь, который прошла Индия с момента завоевания своей независимости - всего за 77 лет, это очень короткий срок в истории - Индия проделала колоссальный путь развития", - заявил Путин.

Президент России добавил, что люди обычно не очень часто замечают изменения в своей повседневной жизни, но результат развития Индии за период независимости, по его словам, - "действительно чудо".