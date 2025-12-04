https://ria.ru/20251204/hudozhnik-2059748934.html
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка
Индийский художник Манас Кумар к визиту президента России Владимира Путина в Нью-Дели создал его портрет из песка, кадры создания произведения показали в эфире... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:59:00+03:00
2025-12-04T12:59:00+03:00
2025-12-04T13:00:00+03:00
в мире
россия
индия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059749484_183:0:1865:946_1920x0_80_0_0_f6a5e627231d9f9e9335bd237e17eba7.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059684687.html
россия
индия
нью-дели
в мире, россия, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди
Художник Кумар к визиту Путина в Индию создал его портрет из песка