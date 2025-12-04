Рейтинг@Mail.ru
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка
12:59 04.12.2025 (обновлено: 13:00 04.12.2025)
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка
в мире, россия, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Индийский художник Манас Кумар к визиту президента России Владимира Путина в Нью-Дели создал его портрет из песка, кадры создания произведения показали в эфире канала India Today.
В четверг начнется двухдневный государственный визит Путина в Индию, в ходе которого российский лидер обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
К приезду российского лидера готовятся в разных частях Индии. Так, в Варанаси провели специальный ритуал с пением гимнов и чтением мантр, а художник из Амритсара написал портрет президента РФ акриловыми красками.
Ранее флаги России и Индии появились на главном проспекте Дели Картавья-патх, недалеко от Хайдарабадского дома, где традиционно проводятся государственные приемы. Российский триколор развевается и на фоне знаменитого монумента "Ворота Индии".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
Вчера, 08:25
 
