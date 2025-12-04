https://ria.ru/20251204/gumpomosch-2059718055.html
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.12.2025
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи
Гуманитарную помощь весом 45 тонн отправили из Калининградской области в зону СВО, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 04.12.2025
КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Гуманитарную помощь весом 45 тонн отправили из Калининградской области в зону СВО, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Отправили нашим ребятам очередную партию гуманитарной помощи общим весом 45 тонн. Охватили несколько направлений – Белгородская, Курская, Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР", - написал Беспрозванных в своем Telegram – канале.
Глава региона уточнил, что среди сборного груза – беспилотники, тепловизоры, продукты питания и медикаменты, машина, рации, инструменты и стройматериалы, двигатели и генераторы, носилки для эвакуации, настилы, маскировочные сети, которые сплели волонтёры. Для мирного населения – более 100 коробок с одеждой и продуктами первой необходимости.
"Выражаю благодарность всем причастным к сбору и доставке гуманитарной помощи – Комитету семей воинов Отечества, нашим волонтёрским организациям и неравнодушным жителям области. Уже начинаем формировать следующую партию гуманитарной помощи. Ребята, ждём вашего возвращения домой всем регионом! Победа будет за нами!" - добавил Беспрозванных.