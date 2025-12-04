Рейтинг@Mail.ru
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи
11:03 04.12.2025
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.12.2025
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи
Гуманитарную помощь весом 45 тонн отправили из Калининградской области в зону СВО, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 04.12.2025
надежные люди
калининградская область
херсонская область
луганская народная республика
алексей беспрозванных
калининградская область
херсонская область
луганская народная республика
калининградская область, херсонская область , луганская народная республика, алексей беспрозванных, telegram
Надежные люди, Калининградская область, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Алексей Беспрозванных, Telegram
Из Калининградской области отправили 45 тонн гуманитарной помощи

Гумпомощь весом 45 тонн отправили из Калининградской области в зону СВО

Калининградская область отправила в зону СВО партию гуманитарной помощи общим весом 45 тонн
Калининградская область отправила в зону СВО партию гуманитарной помощи общим весом 45 тонн - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Гуманитарную помощь весом 45 тонн отправили из Калининградской области в зону СВО, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Отправили нашим ребятам очередную партию гуманитарной помощи общим весом 45 тонн. Охватили несколько направлений – Белгородская, Курская, Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР", - написал Беспрозванных в своем Telegram – канале.
Глава региона уточнил, что среди сборного груза – беспилотники, тепловизоры, продукты питания и медикаменты, машина, рации, инструменты и стройматериалы, двигатели и генераторы, носилки для эвакуации, настилы, маскировочные сети, которые сплели волонтёры. Для мирного населения – более 100 коробок с одеждой и продуктами первой необходимости.
"Выражаю благодарность всем причастным к сбору и доставке гуманитарной помощи – Комитету семей воинов Отечества, нашим волонтёрским организациям и неравнодушным жителям области. Уже начинаем формировать следующую партию гуманитарной помощи. Ребята, ждём вашего возвращения домой всем регионом! Победа будет за нами!" - добавил Беспрозванных.
Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО
3 декабря, 13:34
Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО
3 декабря, 13:34
 
Надежные людиКалининградская областьХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаАлексей БеспрозванныхTelegram
 
 
