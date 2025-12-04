Губернатор Ростовской области ответит на вопросы жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответит на вопросы жителей региона во время специальной программы "Юрий Слюсарь. Разговор напрямую" в четверг вечером, сообщает правительство области.

"В 17.00 в эфире телеканалов "Общественное телевидение России", "Россия 24", "Дон 24" и "Первый Ростовский", радиостанции "ФМ-на Дону" выйдет специальная программа "Юрий Слюсарь. Разговор напрямую"", - говорится в сообщении.

Сбор вопросов стартовал 24 ноября и будет идти вплоть до окончания программы 4 декабря. О своих проблемах и чаяниях жители региона все это время могли рассказать, написав на сайт правительства области, в чат-боты в Telegram и Max, а также через "Платформу обратной связи" портала "Госуслуги".

На все платформы поступило около 1 тысячи обращений. Наиболее актуальными стали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорогам и благоустройству. Значительное внимание жители также уделили работе общественного транспорта, сфере образования и вопросам социального обеспечения.