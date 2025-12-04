Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ростовской области ответит на вопросы жителей
Ростовская область
Ростовская область
 
17:10 04.12.2025
Губернатор Ростовской области ответит на вопросы жителей
Губернатор Ростовской области ответит на вопросы жителей - РИА Новости, 04.12.2025
Губернатор Ростовской области ответит на вопросы жителей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответит на вопросы жителей региона во время специальной программы "Юрий Слюсарь. Разговор напрямую" в четверг... РИА Новости, 04.12.2025
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
аксайский район
юрий слюсарь
общественное телевидение россии
ростовская область
ростов-на-дону
аксайский район
ростовская область, ростов-на-дону, аксайский район, юрий слюсарь, общественное телевидение россии, telegram
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Аксайский район, Юрий Слюсарь , Общественное телевидение России, Telegram
Губернатор Ростовской области ответит на вопросы жителей

Слюсарь ответит на вопросы жителей Ростовской области в четверг вечером

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответит на вопросы жителей региона во время специальной программы "Юрий Слюсарь. Разговор напрямую" в четверг вечером, сообщает правительство области.
"В 17.00 в эфире телеканалов "Общественное телевидение России", "Россия 24", "Дон 24" и "Первый Ростовский", радиостанции "ФМ-на Дону" выйдет специальная программа "Юрий Слюсарь. Разговор напрямую"", - говорится в сообщении.
Сбор вопросов стартовал 24 ноября и будет идти вплоть до окончания программы 4 декабря. О своих проблемах и чаяниях жители региона все это время могли рассказать, написав на сайт правительства области, в чат-боты в Telegram и Max, а также через "Платформу обратной связи" портала "Госуслуги".
На все платформы поступило около 1 тысячи обращений. Наиболее актуальными стали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорогам и благоустройству. Значительное внимание жители также уделили работе общественного транспорта, сфере образования и вопросам социального обеспечения.
Что касается географии обращений, самыми активными оказались жители Ростова-на-Дону, Аксайского района, Таганрога, Шахт, Батайска, Новочеркасска и Каменска-Шахтинского.
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Аксайский район, Юрий Слюсарь, Общественное телевидение России, Telegram
 
 
