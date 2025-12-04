https://ria.ru/20251204/gubernator-2059729729.html
Сферу гостеприимства активно развивают в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. В Тюменской области активно развивается сфера гостеприимства, одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на термальных источниках региона, сообщил губернатор Александр Моор.
"Активно развиваем сферу гостеприимства в регионе. Зимой одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на наших термальных источниках. Продолжаем совершенствовать туристическую инфраструктуру. Несколько компаний возводят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске. Все объекты строятся по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Моор также напомнил о планах по созданию туристско-рекреационного кластера рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходят соревнования по биатлону и лыжным гонкам федерального и международного уровня.
Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников, ссылаясь на данные Росстата, сообщили, что по итогам 10 месяцев этого года Тюменская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству туристических поездок.