Сферу гостеприимства активно развивают в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. В Тюменской области активно развивается сфера гостеприимства, одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на термальных источниках региона, сообщил губернатор Александр Моор.

"Активно развиваем сферу гостеприимства в регионе. Зимой одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на наших термальных источниках. Продолжаем совершенствовать туристическую инфраструктуру. Несколько компаний возводят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске. Все объекты строятся по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.

Моор также напомнил о планах по созданию туристско-рекреационного кластера рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходят соревнования по биатлону и лыжным гонкам федерального и международного уровня.