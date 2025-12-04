Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Санкции могли повлиять на решение российской теннисистки Анастасии Потаповой о смене гражданства на австрийское, заявил РИА Новости полуфиналист "Ролан Гаррос" 1989 года Андрей Чесноков.
Потаповой 24 года. Она является уроженкой Саратова и победительницей шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (из них три в одиночном разряде). Сезон 2025 года она завершила на 51-м месте в мировом рейтинге, ее лучшей позицией является 21-я строчка в 2023 году.
"Так это каждый день уже происходит. Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис и беспрепятственно передвигаться по всему миру", - сказал Чесноков.
"Несомненно, - ответил Чесноков на вопрос о том, повлияли ли на это решение санкции, наложенные на российских спортсменов. - Вспомните ту же ситуацию со Светланой Кузнецовой, когда она в 2018 году выиграла турнир в Вашингтоне и на следующий год хотела защищать титул. Но ей отказали в выдаче визы, и она потеряла очки".
Чесноков отметил, что не стоит обращать внимание на то, что Потапова написала пост о смене гражданства на английском языке.
"Это ее право. Она участвует в туре, где все общаются на английском языке, все послематчевые интервью и пресс-конференции делаются на английском языке. И этот язык присутствует на любом турнире, где бы вы ни были: в Индии, в Аргентине, в Мексике, в Америке", - заключил собеседник агентства.
