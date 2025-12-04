Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство

"Это ее право. Она участвует в туре, где все общаются на английском языке, все послематчевые интервью и пресс-конференции делаются на английском языке. И этот язык присутствует на любом турнире, где бы вы ни были: в Индии, в Аргентине, в Мексике, в Америке", - заключил собеседник агентства.