Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Теннис
 
13:08 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/grazhdanstvo-2059751528.html
Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство
Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство
спорт, анастасия потапова, андрей чесноков, женская теннисная ассоциация (wta), светлана кузнецова
Теннис, Спорт, Анастасия Потапова, Андрей Чесноков, Женская теннисная ассоциация (WTA), Светлана Кузнецова
Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство

Чесноков: теннисистка Потапова сменила гражданство из-за санкций

© Фото : Пресс-служба турнира в БирмингемеАнастасия Потапова
Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Пресс-служба турнира в Бирмингеме
Анастасия Потапова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Санкции могли повлиять на решение российской теннисистки Анастасии Потаповой о смене гражданства на австрийское, заявил РИА Новости полуфиналист "Ролан Гаррос" 1989 года Андрей Чесноков.
Потаповой 24 года. Она является уроженкой Саратова и победительницей шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (из них три в одиночном разряде). Сезон 2025 года она завершила на 51-м месте в мировом рейтинге, ее лучшей позицией является 21-я строчка в 2023 году.
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Вчера, 12:26
"Так это каждый день уже происходит. Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис и беспрепятственно передвигаться по всему миру", - сказал Чесноков.
"Несомненно, - ответил Чесноков на вопрос о том, повлияли ли на это решение санкции, наложенные на российских спортсменов. - Вспомните ту же ситуацию со Светланой Кузнецовой, когда она в 2018 году выиграла турнир в Вашингтоне и на следующий год хотела защищать титул. Но ей отказали в выдаче визы, и она потеряла очки".
Чесноков отметил, что не стоит обращать внимание на то, что Потапова написала пост о смене гражданства на английском языке.
"Это ее право. Она участвует в туре, где все общаются на английском языке, все послематчевые интервью и пресс-конференции делаются на английском языке. И этот язык присутствует на любом турнире, где бы вы ни были: в Индии, в Аргентине, в Мексике, в Америке", - заключил собеседник агентства.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
30 ноября, 00:31
 
ТеннисСпортАнастасия ПотаповаАндрей ЧесноковЖенская теннисная ассоциация (WTA)Светлана Кузнецова
 
Теннис
