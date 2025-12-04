Более 30 проектов ученых из Татарстана получили гранты РНФ

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Более 30 проектов ученых из Татарстана получили гранты Российского научного фонда (РНФ) по итогам конкурса проектов фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами, сообщает министерство образования и науки республики.

Гранты будут выделены на проведение научных исследований в 2026-2027 годах. Размер каждого гранта - до 1,5 миллиона рублей ежегодно. Всего на конкурс поступило около 5 тысяч заявок, из которых поддержку получили более 1,1 тысячи проектов.

"Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами. Татарстанские ученые показали высокие результаты, получив поддержку для 31 проекта", - говорится в сообщении.

Лидером по количеству одобренных проектов в Татарстане стал Казанский федеральный университет - его ученые выиграли 19 грантов. Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр РАН" получил поддержку девяти проектов. Также в числе победителей Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Казанский государственный энергетический университет.

По информации министерства, тематика одобренных проектов охватывает широкий спектр научных направлений: от физики и химии до биологии, медицины, геологии и педагогики. Проекты направлены на проведение исследований в целях развития новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд, что особенно важно в рамках реализации программы десятилетия науки и технологий.