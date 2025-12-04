Рейтинг@Mail.ru
Более 30 проектов ученых из Татарстана получили гранты РНФ
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
20:39 04.12.2025
Более 30 проектов ученых из Татарстана получили гранты РНФ
Более 30 проектов ученых из Татарстана получили гранты РНФ
республика татарстан
российский научный фонд
российский научный фонд
Республика Татарстан, Российский научный фонд
Вид на Казанский федеральный университет
Вид на Казанский федеральный университет. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Более 30 проектов ученых из Татарстана получили гранты Российского научного фонда (РНФ) по итогам конкурса проектов фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами, сообщает министерство образования и науки республики.
Гранты будут выделены на проведение научных исследований в 2026-2027 годах. Размер каждого гранта - до 1,5 миллиона рублей ежегодно. Всего на конкурс поступило около 5 тысяч заявок, из которых поддержку получили более 1,1 тысячи проектов.
"Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами. Татарстанские ученые показали высокие результаты, получив поддержку для 31 проекта", - говорится в сообщении.
Лидером по количеству одобренных проектов в Татарстане стал Казанский федеральный университет - его ученые выиграли 19 грантов. Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр РАН" получил поддержку девяти проектов. Также в числе победителей Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Казанский государственный энергетический университет.
По информации министерства, тематика одобренных проектов охватывает широкий спектр научных направлений: от физики и химии до биологии, медицины, геологии и педагогики. Проекты направлены на проведение исследований в целях развития новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд, что особенно важно в рамках реализации программы десятилетия науки и технологий.
Проекты поддержаны Российским научным фондом в рамках приоритетного направления деятельности "Поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях науки".
Минниханов поручил создать в Казани научно-образовательный кампус
Республика ТатарстанРоссийский научный фонд
 
 
