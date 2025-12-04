Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга - РИА Новости, 04.12.2025
14:23 04.12.2025
В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга
В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга
Законопроект, направленный на защиту прав туристов от овербукинга (невозможности заселить по подтвержденной брони), внесен в Госдуму, документ доступен в... РИА Новости, 04.12.2025
2025
В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга

В Госдуму внесли законопроект о защите прав туристов от овербукинга

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законопроект, направленный на защиту прав туристов от овербукинга (невозможности заселить по подтвержденной брони), внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов Госдумы.
"Законопроектом предусматривается обязательство средства размещения обеспечить оказание услуг размещения аналогичного качества или качества уровнем выше с его согласия в другом средстве размещения без взимания дополнительной платы в случае принятия средством размещения на себя обязательств, превышающих его возможности (отсутствие свободных номеров при дублировании бронирования)", – подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Инициативой также предлагается устранить пробелы в действующем законодательстве, которое в настоящее время регулирует лишь гостиничные услуги, но не устанавливает общих требований для таких востребованных видов размещения, как гостевые дома, кемпинги и другие некапитальные объекты, что ведет к массовым нарушениям прав потребителей.
Пассажиры в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
27 ноября, 08:45
 
