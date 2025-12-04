https://ria.ru/20251204/gosduma-2059774248.html
В Госдуму внесли проект о защите прав туристов от овербукинга
Законопроект, направленный на защиту прав туристов от овербукинга (невозможности заселить по подтвержденной брони), внесен в Госдуму, документ доступен в... РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Законопроект, направленный на защиту прав туристов от овербукинга (невозможности заселить по подтвержденной брони), внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе
Авторами проекта закона выступила группа депутатов Госдумы
"Законопроектом предусматривается обязательство средства размещения обеспечить оказание услуг размещения аналогичного качества или качества уровнем выше с его согласия в другом средстве размещения без взимания дополнительной платы в случае принятия средством размещения на себя обязательств, превышающих его возможности (отсутствие свободных номеров при дублировании бронирования)", – подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Инициативой также предлагается устранить пробелы в действующем законодательстве, которое в настоящее время регулирует лишь гостиничные услуги, но не устанавливает общих требований для таких востребованных видов размещения, как гостевые дома, кемпинги и другие некапитальные объекты, что ведет к массовым нарушениям прав потребителей.