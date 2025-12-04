Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/gosduma-2059656227.html
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах - РИА Новости, 04.12.2025
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили перечислять 50% доходов от сдачи в аренду рекламных... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:12:00+03:00
2025-12-04T00:12:00+03:00
жкх
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20251203/pasport-2059649120.html
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059510347.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, госдума рф
ЖКХ, Госдума РФ
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах

"Новые люди" предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили перечислять 50% доходов от сдачи в аренду рекламных площадей в подъездах, на фасадах и других видов использования общего имущества многоквартирных домов на их капитальный ремонт.
Обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина есть в распоряжении РИА Новости.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян
Вчера, 23:09
Как отмечается в документе, одной из острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается недофинансирование программ капитального ремонта многоквартирных домов.
"В условиях роста цен на строительные материалы взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме зачастую не покрывают реальную стоимость работ, что приводит к переносу сроков ремонта и ухудшению состояния жилищного фонда", - добавляется в обращении.
Депутаты пояснили, что сложилась ситуация, при которой благодаря фасаду дома управляющая компания зарабатывает деньги на рекламе, но эти денежные средства не расходуются на цели ремонта самого фасада здания.
"Мы полагаем необходимым изменить данный подход на законодательном уровне. Предлагаем закрепить в Жилищном кодексе Российской Федерации норму, согласно которой не менее 50% доходов от использования общего имущества многоквартирного дома должны перечисляться на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации", - сказано в обращении.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров
Вчера, 14:25
 
ЖКХГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала