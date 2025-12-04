В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили перечислять 50% доходов от сдачи в аренду рекламных площадей в подъездах, на фасадах и других видов использования общего имущества многоквартирных домов на их капитальный ремонт.

Обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в документе, одной из острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается недофинансирование программ капитального ремонта многоквартирных домов.

"В условиях роста цен на строительные материалы взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме зачастую не покрывают реальную стоимость работ, что приводит к переносу сроков ремонта и ухудшению состояния жилищного фонда", - добавляется в обращении.

Депутаты пояснили, что сложилась ситуация, при которой благодаря фасаду дома управляющая компания зарабатывает деньги на рекламе, но эти денежные средства не расходуются на цели ремонта самого фасада здания.