В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили перечислять 50% доходов от сдачи в аренду рекламных площадей в подъездах, на фасадах и других видов использования общего имущества многоквартирных домов на их капитальный ремонт.
Обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в документе, одной из острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается недофинансирование программ капитального ремонта многоквартирных домов.
"В условиях роста цен на строительные материалы взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме зачастую не покрывают реальную стоимость работ, что приводит к переносу сроков ремонта и ухудшению состояния жилищного фонда", - добавляется в обращении.
Депутаты пояснили, что сложилась ситуация, при которой благодаря фасаду дома управляющая компания зарабатывает деньги на рекламе, но эти денежные средства не расходуются на цели ремонта самого фасада здания.
"Мы полагаем необходимым изменить данный подход на законодательном уровне. Предлагаем закрепить в Жилищном кодексе Российской Федерации норму, согласно которой не менее 50% доходов от использования общего имущества многоквартирного дома должны перечисляться на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации", - сказано в обращении.