Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер
Американский гитарист и участник инструментального джаз-бэнда Booker T. & the M.G.'s Стив Кроппер скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 04.12.2025
сша
Новости
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер
CBS: американский гитарист-джазмен Стив Кроппер умер в возрасте 84 лет
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Американский гитарист и участник инструментального джаз-бэнда Booker T. & the M.G.'s Стив Кроппер скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал CBS
"Умер Стив Кроппер, проникновенный гитарист и автор песен, один из основателей знаменитой мемфисской группы Booker T. and the M.G.'s... Ему было 84 года", - говорится в материале.
Причину смерти телеканал не указывает.
Кроппер играл в квартете Booker T. & the M.G.'s с момента его основания в 1962 году. Группа исполняла инструментальную музыку в стилях джаз, блюз, соул, фанк и ритм-н-блюз, а также аккомпанировала и записывала инструментальные партии для таких певцов, как Отис Реддинг, Уилсон Пикетт, Карла Томас, Руфус Томас и Джонни Тейлор. За свою карьеру Кроппер дважды выигрывал премию "Грэмми" за композиции, написанные с группой.