Рейтинг@Mail.ru
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:43 04.12.2025 (обновлено: 03:48 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/gitarist-2059668362.html
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер - РИА Новости, 04.12.2025
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер
Американский гитарист и участник инструментального джаз-бэнда Booker T. & the M.G.'s Стив Кроппер скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:43:00+03:00
2025-12-04T03:48:00+03:00
культура
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/98/1523199869_0:87:3001:1775_1920x0_80_0_0_240f2931f68d318377732c8c61e86793.jpg
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/98/1523199869_258:0:2741:1862_1920x0_80_0_0_8266b13b0aaf19db61a385fe74f12be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
Культура, США
Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер

CBS: американский гитарист-джазмен Стив Кроппер умер в возрасте 84 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПоминальная свеча
Поминальная свеча - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Поминальная свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский гитарист и участник инструментального джаз-бэнда Booker T. & the M.G.'s Стив Кроппер скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал CBS.
"Умер Стив Кроппер, проникновенный гитарист и автор песен, один из основателей знаменитой мемфисской группы Booker T. and the M.G.'s... Ему было 84 года", - говорится в материале.
Причину смерти телеканал не указывает.
Кроппер играл в квартете Booker T. & the M.G.'s с момента его основания в 1962 году. Группа исполняла инструментальную музыку в стилях джаз, блюз, соул, фанк и ритм-н-блюз, а также аккомпанировала и записывала инструментальные партии для таких певцов, как Отис Реддинг, Уилсон Пикетт, Карла Томас, Руфус Томас и Джонни Тейлор. За свою карьеру Кроппер дважды выигрывал премию "Грэмми" за композиции, написанные с группой.
 
КультураСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала