Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер

"Умер Стив Кроппер, проникновенный гитарист и автор песен, один из основателей знаменитой мемфисской группы Booker T. and the M.G.'s... Ему было 84 года", - говорится в материале.

Кроппер играл в квартете Booker T. & the M.G.'s с момента его основания в 1962 году. Группа исполняла инструментальную музыку в стилях джаз, блюз, соул, фанк и ритм-н-блюз, а также аккомпанировала и записывала инструментальные партии для таких певцов, как Отис Реддинг, Уилсон Пикетт, Карла Томас, Руфус Томас и Джонни Тейлор. За свою карьеру Кроппер дважды выигрывал премию "Грэмми" за композиции, написанные с группой.